Guardiola : City n'est pas responsable de l'explosion des transferts

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a contesté mardi l'idée selon laquelle son club, propriété d'un richissime consortium émirati, était responsable de l'explosion du montant des transferts observée ces dernières semaines.

"Ce n'est pas Manchester City qui est responsable (des sommes qui sont dépensées). Les gens disent que c'est la faute de Manchester City, mais ce sont tous les clubs qui dépensent beaucoup d'argent", a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille du match amical contre le Real Madrid à Los Angeles.

"C'est beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent", a-t-il admis, espérant qu'"un jour, cette inflation allait stopper".

"J'aimerais qu'on dépense moins, pour les clubs en premier lieu, mais c'est le marché qui veut cela", a constaté l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich.

Manchester City est l'équipe qui a le plus dépensé en Angleterre avec plus de 220 millions d'euros pour recruter Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Kyle Walker, Ederson, Danilo et Douglas Luiz.

Mais le Paris SG tenterait de débaucher la star brésilienne du FC Barcelone Neymar pour 220 millions d'euros, tandis que la presse espagnole rapporte que le Real madrid aurait trouvé un accord de principe avec Monaco pour l'attaquant français Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros.

"Nous, nous avons simplement décidé de rajeunir notre défense centrale, un domaine dans lequel le club n'avait plus investi depuis six/sept ans", a-t-il expliqué.

"Il y a dix-onze ans, un transfert à 30 millions d'euros était exceptionnel, alors que c'est maintenant le montant moyen. On n'aurait pas pu imaginer il y a deux ou trois ans que des clubs allaient payer 100-120 millions pour un joueur, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent", a-t-il conclu.