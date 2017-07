Grippe : bientôt un vaccin sous forme de patch ?

Une centaine de volontaires américains ont testé un vaccin anti-grippal sous forme de patch de la taille d'un pansement. Cette nouvelle approche pourrait améliorer le taux de vaccination.

Les chercheurs du Georgia Institute of Technology, aux Etats-Unis, ont mis au point un vaccin contre la grippe plus simple à administrer. A la place de la traditionnelle seringue, le vaccin se présente sous forme d'un patch de la taille d'un pansement dans lequel une centaine de micro-aiguilles solubles dans la peau diffusent le produit. Facile à administrer (pas besoin de médecin pour coller le patch sur la peau) et quasiment sans effets secondaires, ce vaccin pourrait améliorer le taux de couverture vaccinale, souvent trop faible, notamment chez les personnes à risque.

Pour cet essai clinique de phase 1, le vaccin a été testé au printemps 2015 par les scientifiques américains sur une centaine d'adultes âgés de 18 à 49 ans qui étaient en bonne santé et qui n'avaient pas reçu le vaccin contre la grippe pendant la saison grippale 2014-15.

Les participants ont été répartis au hasard en quatre groupes: vaccination avec patch administré par un médecin, vaccination avec patch auto-administré par les participants à l'étude, vaccination par injection intramusculaire administrée par un médecin, patch placebo administré par un médecin.

Les résultats de l'étude, publiés dans The Lancet, ont montré que la vaccination par patch était sûre, sans effets indésirables. Les réactions cutanées locales étaient principalement de légères rougeurs des démangeaisons faibles qui duraient de deux à trois jours. Le vaccin a été bien toléré et la réponse immunitaire aussi efficace que le vaccin traditionnel.

Ces recherches ont été financées par les Instituts nationaux de la santé des Etats-Unis, qui espèrent trouver le moyen de dépasser le taux de couverture vaccinale de 40% enregistré chaque hiver et faire baisser le taux de mortalité dû à la grippe.

Un essai clinique de phase II impliquant plus de personnes devrait débuter bientôt. Et les chercheurs travaillent également à la mise au point de vaccin par patch pour la rougeole, la rubéole et la polio.