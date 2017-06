Griezmann rempile avec l'Atletico

L'attaquant français Antoine Griezmann a accepté de prolonger d'une année supplémentaire son contrat à l'Atletico Madrid, soit jusqu'en 2022, avec une revalorisation de salaire à la clé, ont rapporté lundi les médias espagnols.

"Antoine Griezmann a apposé sa signature sur le contrat qui le lie à l'Atletico jusqu'en 2022", a écrit le quotidien sportif madrilène Marca sur son site Internet.

Selon le journal As, "l'Atletico a révisé le salaire du joueur pour récompenser son rendement" et consenti un "effort économique" pour convaincre "Grizi" de rester.

Cette prolongation de contrat, si elle se confirme, vient mettre un terme aux spéculations qui ont entouré l'avenir de Griezmann jusqu'à ce qu'il annonce début juin qu'il allait rester à l'Atletico, son club depuis 2014.

Fin mai, "Grizi" avait pourtant évoqué lui-même un départ et osé faire les yeux doux à Manchester United. Mais le maintien de l'interdiction de recrutement frappant l'Atletico et l'impossibilité pour le club madrilène de recruter un remplaçant au Français jusqu'à janvier 2018 ont convaincu le Mâconnais de rester pour ne pas faire "un sale coup" à son club, selon ses propres mots.

Ce nouveau contrat devrait bétonner la situation du gaucher (26 ans) au moins jusqu'à la Coupe du monde en Russie l'été prochain. Cette stabilité est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, ainsi que pour le club "colchonero", qui conservera sa principale tête de gondole pour inaugurer à la rentrée son nouveau stade Metropolitano (70.000 places).

Arrivé à l'Atletico en 2014 pour environ 30 M EUR, l'attaquant formé à la Real Sociedad a changé de dimension en trois saisons à Madrid. Il est vite devenu le meilleur buteur du club "colchonero", avec plus de 25 buts chaque année, il a disputé la finale de la Ligue des champions 2016 et celle de l'Euro-2016, et il a fini troisième au classement du Ballon d'Or en décembre dernier.