Grave incendie au siège du HCR à Tindouf Situé au camp dit «“Chahid Hafed” près de Rabouni

Le siège du HCR dans les camps de Tindouf qui regroupe tous les services administratifs de l’organisation dans le camp dit « Chahid Hafed » près de Rabouni, a été dévasté par un violent incendie d’origine inconnue provoquant d’importants dégâts matériels.

Les médias proches du Polisario ont indiqué qu’une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de cet incendie qui s’est déclaré au moment où le budget onusien destiné aux différentes missions de maintien de la paix dans le monde vient d’être réduit de plus de 7%.

Cette réduction estimée à 600 millions de dollars est le résultat de pressions américaines sur l’organisation mondiale. C’était l’objet d’une réunion élargie tenue par Kim Bouldok avec le personnel de la MINURSO auquel elle a annoncé que la réduction du budget des missions onusiennes ne concerne pas cette mission et que la rumeur faisant état de licenciements dans les rangs du personnel de la mission est infondée mais qu’il y a plutôt une orientation vers la réduction des dépenses de la mission. Ainsi, il sera procédé à une diminution de 70% du nombre de véhicules en plus du fait que la mission sera privée de son hélicoptère. Elle a rappelé, dans ce contexte que les indemnités allouées au personnel seront révisées à la baisse, avec le renouvellement de mandat pour l’année prochaine.