Grand succès du stage africain international d’arbitrage et des entraîneurs de sambo

La Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu a organisé, sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports et sous l’égide de la Fédération internationale de sambo et de la Confédération africaine de sambo, un stage international Africain d’arbitrage et des entraîneurs de sambo du 10 au 15 avril 2017 au Centre sportif de Bourgogne à Casablanca. Plus de 70 participants de différents pays ont pris part à ce stage, qui a été dirigé par des experts russes sous la direction du Dr Sergey Tabakov, directeur exécutif de la F.I.A.S., dans l’espoir de parfaire leurs connaissances et améliorer leurs techniques pour être à la hauteur des exigences de la discipline.La bonne organisation a reflété le professionnalisme des cadres de la fédération, sous la supervision de son président Mr Dalil Skalli, qui n’ont ménagé aucun effort pour rehausser l’image de marque et promouvoir le sambo à l’échelon national, régional et international. De l’avis des observateurs, ces deux événements ont eu un très grand succès sur tous les plans s’ajoutant à l’actif de toute la famille samboiste.

La clôture du stage d’arbitrage a été sanctionnée par un test qui a vu la consécration d’une élite d’arbitres africains qui ont réussi avec brio l’examen qu’ils ont passé et qui ont obtenu un diplôme d’arbitre international. La remise des diplômes et des certificats aux stagiaires a eu lieu en présence du président de la Fédération Dalil Skalli, du directeur exécutif de la FIAS ainsi que des membres fédéraux et des membres de la Fédération internationale de sambo.