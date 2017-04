Grand succès du stage africain international d’arbitrage et des entraîneurs de sambo

Le Bayern Munich a été sacré champion d’Allemagne pour la 27è fois, la cinquième consécutive, samedi après sa victoire à Wolfburg 6-0 en match de la 31è journée du championnat d’Allemagne de football.

Aucune équipe n’avait jamais remporté la Bundesliga cinq fois de suite. Le “Rekordmeister” se succède à lui-même, avec 73 points, alors qu’il reste encore trois journées à disputer. Mais avec désormais 10 unités d’avance sur leur dauphin Leipzig (63 points), les Bavarois ne peuvent plus être rejoints.

Le Bayern Munich a décroché samedi son 27e titre de champion au terme d’une saison difficile, voire décevante pour la 1re de Carlo Ancelotti, où tout n’a pas marché comme prévu pour un club qui ambitionne chaque année de remporter tous les trophées, y compris la Ligue des champions.

Lewandowski, le buteur polonais de 28 ans a été à la hauteur de son nouveau salaire, estimé à 15 millions d’euros annuels. A trois journées de la fin, il domine le classement des buteurs avec 28 réalisations en Bundesliga, et 41 toutes compétitions confondues.

Sans lui, le Bayern n’est plus la même équipe, comme l’a démontré le match aller contre le Real Madrid en quart-de-finale de C1. Seul problème: personne ne peut le remplacer dans l’effectif en cas de blessure.

Les “anciens” ou les “papys” trentenaires ont été les piliers du club cette saison. Le départ du capitaine Philipp Lahm, qui prend à 33 ans sa retraite sportive, sera difficile à compenser, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Quant au duo offensif Robben-Ribéry, 33 et 34 ans, il reste sans équivalent en Allemagne. Gros bémol cependant : les deux joueurs sont fragiles, et le Bayern n’est jamais sûr d’avoir les deux à 100% dans les grandes échéances. Si l’on ajoute Neuer (31 ans) et Arturo Vidal (29) ans, la moyenne d’âge des “indispensables” ne baisse pas beaucoup.

Sur le plan de la gestion, après presque deux ans de prison pour fraude fiscale, le charismatique Uli Hoeness a retrouvé en novembre son poste de président du Bayern. Grande gueule, mais sans égal pour flairer les bonnes affaires et attirer les meilleurs joueurs, il porte une vision qui sera sans doute plus que bienvenue pour donner une direction nouvelle après la saison en demi-teinte qui s’achève. Les jeunes pousses du Bayern manquent de temps de jeu, et sans doute de confiance pour s’épanouir sous Ancelotti. Le Français Kingsley Coman, brillant la saison dernière, est passé totalement à côté cette année. Longtemps blessé, l’attaquant de 20 ans a fini relégué sur le banc. Renato Sanches, le Portugais de 19 ans acheté 35 millions d’euros, annoncé comme un petit prodige après son titre de meilleur espoir de l’Euro-2016, a été transparent. Il a peu joué (23 apparitions toutes compétitions confondues), et n’a jamais marqué le moindre but ni donné aucune passe décisive.

Avril a été un cauchemar pour les Munichois, une seule victoire en sept matches, et deux éliminations en coupe et en C1. Le Bayern s’est effondré au moment crucial, lors des grosses échéances qui déterminent la réussite ou l’échec d’une saison. Deux défaites contre le Real Madrid (1-2 et 2-4 a.p.) ont scellé son destin européen. En coupe, le Bayern a subi l’humiliation d’une élimination à domicile contre le grand rival Dortmund (2-3) en demi-finale. Les seules explications qu’ont trouvées les dirigeants sont les blessures de joueurs clés et les erreurs d’arbitrage, notamment contre le Real.