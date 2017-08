Grand Prix de Pau de golf

Les jeunes golfeurs marocains engagés au Grand Prix de Pau en France ont "brillamment défendu les couleurs du Royaume", indique mardi la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Aux épreuves féminines, Lina Belmati et Intissar Rich ont respectivement terminé 1ère et 3ème du tournoi.

Chez les garçons, Ayoub Souadi et Soufiane Dahmane, auteurs respectivement de 275 et 276, se sont classés 6ème et 8ème de ce tournoi disputé sur 4 tours et remporté par Nathan Trey (269).

Par ailleurs, le golfeur marocain Ayoub Lguirati s'est illustré aux Internationaux des Pays-Bas disputés sur 4 tours du 10 au 13 août sur le Golf d’Eindhoven, rapporte la FRMG.

"Après l’excellente prestation des amateurs marocains aux Internationaux d’Allemagne, Ayoub Lguirati et Ayoub Id Omar ont disputé cette compétition aux côtés de 119 participants et participantes originaires de 14 nations", indique la FRMG dans un communiqué parvenu à la MAP.

Les Internationaux ont été remportés par Lars Kremer (271). Lguirati termine à une excellente 6ème place avec 282 sur 4 tours (il joue donc en dessous du Par).