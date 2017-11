Gérard Depardieu: Je ne parle pas de politique avec Poutine

C'est un monument du cinéma français dont le franc-parler amuse ou choque selon les circonstances. Revendiquant sa liberté, Gérard Depardieu dit toujours ce qu'il pense, quitte à se mettre à dos parfois certaines personnes. Comme lorsque ce "citoyen du monde" assurait que la France "risquait de devenir un Disneyland peuplé d'imbéciles". Sur RTL, dans l'émission Laissez-vous tenter ce jeudi 30 novembre, le comédien qui vient de sortir son autobiographie Monstre a tenu à mettre les choses au clair sur son rapport à la France.

Rappelant dans son livre qu'il "aime toujours la France", l'enfant de Châteauroux explique: "Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas la France. La France est un peu perdue et se perd un peu car je voyage pas mal, et je vois souvent qu'à 8 heure du soir c’est vide." Et de pointer du doigt "ce nouveau monde de rumeur, de bruit, de média, d’Internet" dont il a "horreur" et qu'il accuse de manipuler ses déclarations "avec des mots sortis de leur contexte".

Interrogé également sur sa relation avec Vladimir Poutine, le comédien de 68 ans explique qu'il ne parle pas de politique avec lui. "Il m’a parlé de sa vie, de sa jeunesse, de la mort de sa mère, comment il avait échappé à la délinquance. Et puis après c’est parti de KGB... Mais c’est surtout quelqu’un plus que malin, c’est quelqu’un d’intelligent. C’est pas moi qui vais les voir, c’est eux qui m’invitent".