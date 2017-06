Gaspillage et abstinence vont de pair au Maroc

Pour limiter les dégâts, le Royaume a lancé en partenariat avec la FAO, un plan d'action de réduction des pertes

Le mois béni de Ramadan qui devrait être celui de l'abstinence, de la modération et de la solidarité est malheureusement jonché de comportements de consommation pour le moins irresponsables et exagérées: les gaspillages alimentaires qui dépassent l'imaginaire.

L’expression "avoir les yeux plus gros que le ventre" trouve tout son sens durant ce mois sacré. Une tournée aux pâtisseries, souks ou aux grandes surfaces durant le mois de Ramadan suffirait à tout un chacun de se rendre compte de cette réalité amère : une marée humaine avec des sacs débordant de nourritures de toutes sortes.

Des queues interminables partout ailleurs, aux pâtisseries, chez les bouchers ou l’épicier du coin, dans les grandes surfaces : tout le monde achète et excessivement. En effet, la plupart des Marocains achètent de la nourriture en quantité excessive, dont une grande partie finira probablement et malheureusement à la poubelle.

"Le gaspillage alimentaire connaît un pic important pendant le Ramadan, pouvant atteindre les 84,8%", selon une étude menée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), notant que ce comportement irresponsable est lié aux habitudes d'achats des ménages, souvent beaucoup plus importants que leurs besoins.

Les distributeurs et les transporteurs assument une grande partie de la responsabilité de cette situation.

La FAO relève que certains produits sont impropres à la consommation bien avant leur arrivée chez le client. La non maitrise de la chaîne du froid dans les lieux de stockage, les marchés et autres surfaces de vente rend impropre à la consommation une bonne quantité d'aliments.

Les produits halieutiques sont particulièrement touchés, relève la FAO, qui note cependant des progrès en matière de stockage des poissons et fruits de mer, notamment depuis que le gouvernement a annoncé sa volonté de munir quelque 125.000 poissonniers de structures de réfrigération fixes et mobiles.

Pour limiter les dégâts du gaspillage alimentaire, le Royaume a lancé en juin 2015 en partenariat avec la FAO, un plan d'action de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2024.

Les associations tentent également de contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers la collecte de restes alimentaires des hôtels ou des invendus des petites surfaces ou pâtisseries pour les redistribuer aux nécessiteux. Une initiative à développer davantage au Maroc.