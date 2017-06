Garrido aux commandes du Raja

Le Raja de Casablanca vient d’engager l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido. Il a signé pour un an succédant ainsi à Abdelhak Benchikha qui a démissionné bien avant l’entame du championnat et à Mhamed Fakhir remercié en fin de saison.

D’après le site officiel du Raja, les objectifs assignés à Garrido sont le championnat, la Coupe du Trône et la Coupe de la CAF.

Ancien coach de Villareal et du Betis Séville, il avait aussi entraîné le club égyptien d’Al Ahly avec lequel il avait remporté la Coupe de la CAF en 2014.