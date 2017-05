L'Université Mundiapolis, Bombardier Aerospace Maroc et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) ont signé récemment à Casablanca, deux conventions de partenariat pour garantir le développement des compétences en aéronautique.

Ces conventions ont été signées par le président de l’Université Mundiapolis, Amine Bensaid, le vice-président de Bombardier-Maroc Stephen Orr et le président de GIMAS Karim Cheikh en marge de la première conférence nationale sur le thème «Développement des compétences en aéronautique : une nouvelle approche pour une nouvelle vision», rapporte la MAP.

Elles visent à instaurer et à développer une formation certifiante pour les salariés du secteur, les collaborateurs des entreprises concernées et à renforcer l’accompagnement professionnel des élèves ingénieurs de l’Université Mundiapolis à travers notamment des stages, études de cas, projets de fin d’études.

Unique en son genre au Maroc par le mariage des systèmes français et américain et leur adaptation aux besoins au Maroc et par le positionnement de notre campus, l’offre de formation initiale et continue dédiée à l’ingénierie et au management aéronautique positionne l’Université Mundiapolis comme le référent académique des acteurs économiques clés de l’industrie aéronautique. « Notre ambition, dans cette approche partenariale, est bien d’être le meilleur accompagnateur, tant pour l’étudiant que pour les entreprises, en adaptant continuellement nos programmes de formation aux attentes du marché de l’emploi et aux besoins de compétences des entreprises », a notamment indiqué M. Bensaid à cette occasion.

Il a également souligné que l'aéronautique est un secteur prometteur pour l’économie du Maroc et pour l’avenir des jeunes ingénieurs marocains.

De son côté, M. Cheikh a estimé que cette initiative permettra d’offrir des formations adéquates qui répondent aux demandes et attentes du marché de l’emploi.

Pour sa part, M. Orr a indiqué que les conventions conclues ont pour objectif de renforcer la coopération entre Bombardier et l’Université Mundiapolis en mettant à profit l'expertise de la société à la disposition de l’université.