“Gaming zone by NRJ”, une semaine où les jeux vidéo sont à l’honneur

Vous êtes fans de console ? Vous voulez rencontrer des personnes qui partagent la même passion ? Et vous êtes libre entre le 10 et le 16 juillet ? « Gaming zone by NRJ » est donc fait pour vous. En effet, Casablanca abrite l’événement « Gaming zone by NRJ », dans le cadre du Casa festival 2017 et en partenariat avec WeCasablanca. Organisé par la radio NRJ, cet événement a pour but de promouvoir le gaming mais également l’e-sport au Maroc. L’événement se déroule à l’esplanade du Complexe Mohammed V à Casablanca. Au programme, des compétitions et tournois, des animations mais également des espaces dédiés à la culture et à l’échange. Une semaine où les jeux seront à l’honneur. « La scène de l’e-sport au Maroc est très riche. Malheureusement les constructeurs européens et japonais n’ont pas de vrais chiffres…La majorité des Marocains jouent dans des forums étrangers. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a créé cet événement afin de réunir cette communauté et montrer que le gaming existe au Maroc», affirme Hakim Chagraoui, directeur général de NRJ Maroc.

Sur une superficie de 3000 m2, les ‘’gamers’’ (joueurs) auront rendez-vous avec plusieurs activités, divisées en quatre espaces aménagés sous forme de stands : un espace tournois où les participants pourront s’affronter, un espace culture Maker dédié au ‘’Fab Lab, coding, gaming PC build…’’, un espace expérience et fun comportant des Shooting photos univers gaming, des jeux de société, des ateliers de dessin manga… Et finalement un espace rétro gaming entièrement dédié aux consoles et jeux rétro. Ainsi, les gamers pourront jouer avec NES, SNES, Master System, Megadrive, Nintendo 64, Dreamcast, Game Cube, Play Station 1 et redécouvrir des jeux du genre Star Fox, Super Mario World… "Avec une vingtaine d’exposants et de partenaires, dont les deux principaux sont Samsung et Casa festival, NRJ cherche à promouvoir la culture du partage à travers le gaming", déclare Mohamed Douyeb, chargé de communication NRJ Maroc. Partenaire de l’événement, Samsung est également présente à ce rendez-vous. Elle a donné l’occasion aux gamers d’essayer son nouveau casque VR 2017 qui permet de transformer des applications en réalité virtuelle.

Il est judicieux de préciser que le gaming ne date pas d’hier. Il a une histoire bien plus ancienne que ça. En effet, on a commencé à parler des jeux vidéo dans les années 1950. Mais ils ne se sont fait connaître par le grand public qu’à partir des années 1970, avec la commercialisation des premières bornes d'arcade et des consoles de jeu vidéo. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, des milliers de personnes se sont adonnées au gaming à tel point qu’il en est devenu un métier à part entière générant de très grands bénéfices pour certains. Au Maroc, on compte un très grand nombre de gamers mais qui restent méconnus surtout en l’absence d’espaces dédiés au gaming, de financement et à cause du peu d’importance qu’on accorde au domaine.

Le gaming reste un secteur de niche au Maroc en dépit de son énorme potentiel. Le site leseco.ma avait rapporté que le secteur pesait à peu près 70 milliards d’euros dans le monde, un montant important dont notre pays ne profite guère. Le Maroc devrait donc procéder à la mise en place d’une politique appropriée appoafin de faire de ce secteur un chaînon essentiel du circuit économique. Plusieurs sociétés ont déjà suivi ce chemin, notamment NRJ et La World Gaming federation qui avait organisé le tournoi « League of legends » à la Moroccan Gaming Arena de Rabat.

Cette manifestation est donc l’occasion pour tous les amateurs et professionnels de jeux vidéo de se réunir pour un moment de plaisir et d’échange. NRJ Maroc promet une nouvelle édition très bientôt et affirme que cet événement sera également organisé dans d’autres villes, à savoir Rabat, Marrakech et Agadir.