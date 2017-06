Gad El Maleh à la conquête de l’Australie

Adulé au Maroc comme en France,

l’humoriste veut, à présent, conquérir

un nouveau territoire: l’Australie.

Une aventure loin d’être aisée, selon lui.





Après deux ans de tournée en France et en Amérique, Gad El Maleh reprend le chemin de la scène. L'humoriste de 44 ans partira en effet, à la conquête de l'Australie et ses spectacles s’annoncent prometteurs. Les organisateurs ont d’ailleurs dû programmer une troisième date puisque le spectacle de Sydney prévu le 18 septembre affiches déjà complet. «Nous avons ajouté une date pour nos fans à Sydney», écrit l’artiste sur son compte Twitter. Pour ses spectacles aux USA, l’humoriste avait remporté son défi haut la main. Celui de faire rire les spectateurs américains notamment ceux du Carnegie Hall . Dans le pays du one man show humoristique, personne ne l’attendait et, pourtant, Gad a su s’imposer dans cette mythique salle new-yorkaise. Fidèle à lui-même, il n’est jamais resté immobile, s’est approprié la scène, gesticulant sous les arcades dorées du Carnegie Hall. D’ailleurs, c’est bien cette performance qui semble lui avoir ouvert des portes puisque c’est grâce à son réseau US que l'humoriste peut aujourd’hui partir à la conquête du territoire australien.

Gad El Maleh n'est, en effet, pas le premier humoriste d'origine marocaine à se produire en anglais. Mustapha El Atrassi, le jeune comédien de stand-up et animateur de télé et de radio s’est vu qualifié pour la finale de «L’homme le plus drôle au monde» qui se déroulait à Las Vegas en octobre 2014. Porté par un sketch dans lequel il se moque de la notoriété des deux robots des Daft Punk, Mustapha El Atrassi était arrivé troisième de ce championnat. Il avait également joué au Comedy Cellar dans lequel de grands noms de la comédie américaine assurent des spectacles régulièrement.

Rappelons que Gad El Maleh, dont les shows aux Etats-Unis et au Canada ont été un grand succès a récemment débarqué sur Netflix avec son spectacle enregistré à Montréal «Gad part en live». Il s’agit de la première pierre d’une collaboration entre l‘humoriste et la plateforme, sur laquelle il proposera un spectacle «100% en anglais» plus tard dans l’année. Dans «Gad part en live», l’artiste s’appuie sur sa vie de frenchie aux Etats-Unis pour se moquer des différences culturelles des deux pays et régaler l’audience de situations absurdes qu’il vit encore aujourd’hui outre-Atlantique où l’humoriste s’est installé, depuis quelques mois.

Plus récemment, l’humoriste s’est lancé dans la bande dessinée. Sa toute première œuvre est sortie, en mars dernier, aux éditions «Michel Lafon». Et pour les plus grands fans de la star, surtout ceux de la première heure, ils ont la chance de retrouver «Le Blond», l'un des personnages mythiques de Gad El Maleh. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il s'agit du père de famille idéal, riche et parfait avec des avant-bras dotés de poils brushingés, un homme qui parle blond et voyage en classe blonde... Gad El Maleh avait fait de lui la star de son excellent et mémorable spectacle «L'Autre c'est moi», le mettant en scène dans diverses situations du quotidien, au ski, à la piscine, chez Ikéa ou encore dans une soirée bien arrosée. Si l'humoriste a, par ailleurs, trouvé le concept et les vannes, il n'a pas hésité à faire appel à deux professionnels de la bande dessinée pour l'épauler dans ce projet. Ainsi, Jean Baptiste Hostache s’est chargé des dessins et a également travaillé sur le scénario au côté de Bastien Pasquier. L’œuvre finale s'intitule «Le Blond» et il ne s'agit là que du premier tome. En cas de succès, l'aventure sera donc vouée à perdurer. «J'espère qu’on pourra réaliser trois albums au moins», précise Gad El Maleh.