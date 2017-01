GP de Mohammedia de golf

Le Grand Prix de Mohammedia, 2ème étape des tournois comptant pour le World Amateur Golf Ranking s’est déroulé sur le parcours du Royal Golf de Mohammedia les 27, 28 et 29 janvier sur 3 tours pour les joueurs ayant un handicap inférieur à 7,5, les autres joueurs ne jouant que 2 tours.

Au temps pluvieux de vendredi a succédé un soleil radieux samedi et dimanche. Plus de 100 joueurs et joueuses venus de tous les golfs du Royaume ont montré tout l’intérêt suscité par ces Grands Prix.

Ci-dessous les résultats enregistrés à l’issue de ce Grand Prix

Hommes

1er Lguirati Ayoub Royal Golf d’Agadir 74-71-69 214 (-2 brut !!!)

2ème Id Omar Ayoub Royal Golf de Marrakech 74-70-72 216

3ème Saïdi Ayoub R.C.C .Tanger 74-74-73 221 +5

Dames

1ère Rich Intissar R.C.C.Tanger 80-77-87 244

2ème Vidal Claire Golf de Mogador 92-82-78 252

3ème Toufik Salma R.G.A.M. 83-89-81 253

Mid Amateurs

1er Bennani Smirès Camil The Tony Jacklin Bouskoura 76-77 153

2ème Berrada Souleimane R.G.A.M. 79-84 163

3ème Alaoui Abdellaoui My Rachid F.R.M.G. 83-86 169

A l’issue de ce tournoi, il a été procédé à la remise des prix aux différents vainqueurs. Rendez vous a été pris pour la 3ème étape de ces Grands Prix à El Jadida le 10 février courant.