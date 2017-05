GP SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis

La joueuse de tennis marocaine Lina Qostal a été éliminée mardi au 1er tour de la 17è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, épreuve du circuit WTA, dotée de 226.750 dollars US.

Qostal, qui figurait dans le tableau final grâce à une wild card, a perdu face à la Canadienne Gabriela Dabrowski sur le score de 6-1, 6-0.

Au prochain tour, Dabrowski affrontera l'Italienne Francesca Schiavone. Lina Qostal était l'unique marocaine engagée au tableau final de cette édition. Les chances marocaines dans cette compétition seront défendues aux épreuves du double par Abir El Fahimi et Lilia Hadab, ainsi que Lina Qostal qui fera équipe avec l'Espagnole Laura Pous-Tio (tête de série N.8).



Voici par ailleurs les résultats de la 2ème journée :

Simple dames (1er tour):

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.1) bat Conny Perrin (SUI) 6-2, 7-6 (8/6)

Kateryna Bondarenko (UKR) bat Silvia Soler (ESP) 6-1, 6-4

Daria Gavrilova (AUS/N.3) bat Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-2

Elise Mertens (BEL) bat Pauline Parmentier (FRA) 4-6, 7-6 (9/7), 6-2

Tatjana Maria (GER) bat Irina Begu (ROM/N.6) 6-3, 6-1

Yaroslava Shvedova (KAZ) bat Aleksandra Krunic (SRB) 6-2, 7-6 (9/7)

Gabriela Dabrowski (CAN) bat Lina Qostal (MAR) 6-1, 6-0

Timea Bacsinszky (SUI/N.2) bat Johanna Larsson (SWE) 6-3, 6-1