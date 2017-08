Franchissement à la baisse du seuil de 5% dans le capital de Saham Assurance

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a, récemment, annoncé que Moulay Hafid Elalamy a cédé sur le marché de blocs à la Bourse de Casablanca 210.501 actions Saham Assurance au cours unitaire de 1.450 dirhams, franchissant ainsi à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société.

Moulay Hafid Elalamy a déclaré, le 10 août 2017, avoir cédé sur le marché de blocs, le 3 août 2017, 210.501 actions Saham Assurance, au cours unitaire de 1.450 dirhams, franchissant ainsi à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société, indique l’AMMC dans un communiqué.

Suite à cette transaction, Moulay Hafid Elalamy ne détient, directement, plus aucune action de la société Saham Assurance, et détient indirectement, à travers Saham Finances (société dont il a le contrôle à travers Saham S.A) 2.407.740 droits de vote de Saham Assurance, soit 58,48% des droits de vote de cette dernière, rapporte la MAP.

En 2016, la Compagnie Saham Assurance a réalisé un chiffre d'affaires global de 4,39 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 16,4% par rapport à une année auparavant, pour un résultat net en baisse de 17,2% à 282 millions de dirhams (MDH), en raison du paiement d'une charge fiscale exceptionnelle de 130 MDH.

Cette charge fiscale est liée à un contrôle fiscal au titre de l'IS, l'IR, la TVA et les droits d'enregistrement et de timbres, au titre des exercices de 2012 à 2015.

Au niveau opérationnel, le résultat technique de l’assureur coté à la Bourse de Casablanca se bonifie de 28,8% à 543 MDH, sous l'effet de l'amélioration des indicateurs techniques et d'une bonne maîtrise de l'ensemble des charges.

S’agissant de la rétribution des actionnaires, le pôle Assurance du Groupe Saham a décidé la mise en distribution, au titre de l’exercice 2016, d’un dividende dont le montant brut est de 40 dirhams par action, payable à partir du mois de juillet 2017.

Depuis le début de l’année, le titre Saham Assurance s’est apprécié de +25,19%, contre un accroissement de +50% une année auparavant et une progression de +44,64% depuis 2014.