Fouzi Lekjaa rempile pour un dernier mandat

Fouzi Lekjaa a été réélu président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) pour un mandat de quatre ans, lors d'une Assemblée générale élective, tenue dimanche au Centre international de conférences Mohammed VI de Skhirat.

Lekjaa était le seul candidat en lice lors de cette AGE, convoquée à un an de la fin de son premier mandat (2014-2018). Il a été réélu à l'unanimité des 39 délégués présents sur les 48 que compte l'assemblée. Il s'agit du dernier mandat de Lekjaa à la tête de l'instance dirigeante du ballon rond national selon les dispositions de la loi 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports qui limite à deux mandats de quatre ans la présidence des Fédérations sportives.

Membres du nouveau comité directeur:

-- Président et tête de liste: Fouzi Lekjaa.

-- Présidents des clubs de Botola Maroc Telecom D1: Hamza El Hajoui (FUS Rabat/1er vice-président), Abdelmalek Abroune (Moghreb Tétouan), Abdelatif Mouktarid (Difaâ Hassani El Jadida).

-- Présidents des clubs de Botola Maroc Telecom D2: Hassan Filali (Ittihad Zemmouri Khemisset), Noureddine Baydi (Youssoufia Berrechid).

-- Présidents des Ligues régionales: Mohamed Joudar (Ligue du Grand Casablanca/2e vice-président), Jamal Kouachi (Ligue de l'Oriental).

-- Présidents des clubs de première et deuxième divisions amateurs: Mohamed Addal (Chabab Mrirt), Mouloud Ajef (club Mouloudia Laâyoune).

-- Groupement national de football féminin: Nawal El Moutawakel.

-- Groupement des entraîneurs: Aziz Bouderbala.

-- Groupement des anciens arbitres internationaux et arbitres de la division supérieure: Khalil Rouissi.

-- Groupement de football en salle: Abdelatif El Afia.

-- Groupement des anciens joueurs professionnels marocains et anciens internationaux: Noureddine Naybet.