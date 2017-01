Fouzi Lekjaa : Le succès du football marocain est tributaire de la contribution de tous les intervenants

Le succès du football marocain est tributaire de la contribution de tous les intervenants, a souligné, lundi à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. S'exprimant lors d'une réunion entre la direction technique nationale et les entraîneurs de l'Elite 1 et 2 de l’Amicale des entraîneurs et les arbitres du championnat national, Lekjaa a appelé l'ensemble des intervenants à assumer pleinement leurs responsabilités dans le processus de développement du ballon rond national, ajoutant que l'action des intervenants doit être permanente, responsable, transparente et sérieuse.

Lors de cette rencontre, le patron de la FRMF a appelé les arbitres et entraîneurs à travailler la main dans la main, insistant sur le rôle du sport en général et du football en particulier dans la promotion des valeurs de fair-play.

A cet égard, ajoute Lekjaa, la FRMF ne ménagera aucun effort pour accompagner et soutenir le football marocain, à travers l'intérêt qui doit être accordé à la formation sous ses différents aspects.

Cette rencontre a également été l'occasion pour Lekjaa de remettre des badges de la FIFA aux arbitres marocains en 2017 en l'occurrence: Bouchaib Lahrach, Nouredine Jaafari, Samir Kazaz, Hicham Tiazi, Khalid Nouni, Hicham Ait Abbou, Youssef Mabrouk, Yahya Nouali, Abdellah Filali Mohib, El Hassan Azgaou ainsi que Redouane Jyed et Redouane Achik, actuellement au Gabon pour officier en phase finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (14 janvier - 5 février).