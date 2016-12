Fouad Sahabi limogé par le KACM

Le KACM s’est incliné face à l’OCK par deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés dimanche en fin d’après- midi, au Grand stade de Marrakech, pour le compte de la 14e journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1. Une cinquième défaite d’affilée qui a contraint les responsables du club à prendre la décision de se séparer, à l’amiable, a-t-on appris de source officielle, de l’entraîneur Fouad Sahabi.

Une défaite qui aggravera certainement la situation du club qui occupe à une journée de la fin de la phase aller la 15e place devant le KAC. Une séparation qui ne résoudrait pas les problèmes du KACM, car selon Mehdi Zoubairi, défenseur du club, l’entente entre Sahabi et les joueurs était parfaite.

Dorénavant, c’est Ahmed El Bahja et Youssef Mariana qui prendront en charge l’équipe jusqu’à la fin de la mi-saison.

Pour ce qui est du match, ce sont les locaux qui ont ouvert le score dès la 18e minute suite à une belle détente de Chagou. Alors qu’ils avaient la possibilité de marquer d’autres buts, les coéquipiers de Sekkat ont excellé dans l’art du ratage, laissant le soin aux visiteurs d’égaliser à la 48e minute par le biais de Bilal El Magri qui a su profiter du relâchement de la défense locale.

Au moment où les quelque 300 spectateurs qui ont suivi le match s’attendaient à une réaction des leurs, ce sont encore une fois les Khouribguis qui ont marqué grâce au Camerounais Mbengue Danger sur une action personnelle. Cette nouvelle défaite devrait inciter les responsables du club à prendre les mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop tard.

Au terme de la rencontre, Azeddine Ait Djoudi s’est montré satisfait du résultat et de ses joueurs, déclarant que cette victoire sera d’un grand apport psychologique pour toutes les composantes de l’OCK et qu’un grand travail reste à faire.

De son côté, Fouad Sahabi a souligné que son équipe joue de malchance et a besoin de quelques recrutements pour pallier certains dysfonctionnements.