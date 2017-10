Et de trois pour le Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders à Essaouira. Du 20 au 22 octobre 2017 la ville des Alizés accueillera les futurs leaders des deux rives de la Méditerranée à l’initiative de l’Association Essaouira Mogador en partenariat avec l’ambassade de France au Maroc, et les Fondations Anna Lindh et Sekkat.

Jeunes responsables politiques, économiques et figures émergentes de la société civile des deux rives de la Méditerranée échangeront positions et expériences le temps du forum qui affiche l’ambition de l’intégration de l’espace euro-méditerranéen en mettant en réseau ces responsables d’avenir.

300 participants prendront part aux travaux du forum qui sera marqué cette année par l’organisation de workshops et la remise d’un prix à une initiative innovante dans le domaine éducatif. Le programme prévoit l’organisation de plusieurs ateliers adaptés aux centres d’intérêt des jeunes notamment en techniques de débat, la conférence TEDx, le slam, le jeu d’acteur, l’utilisation des réseaux sociaux et la découverte culturelle de l’ancienne Mogador, ainsi qu’un workshop destiné à élaborer des projets éducatifs innovants.

«Sommes-nous entrés dans l’ère de la post-vérité ?» est le thème de la première table ronde prévue le 21 octobre 2017. «Post-vérité» et problème de fiabilité d’internet feront l’objet de ce débat qui traitera de la manipulation de la vérité, les informations déconnectées de tout fait tangible et instrumentalisées de part et d’autre.

«Dans une société de plus en plus connectée, quel crédit peut-on encore accorder aux informations numériques ? Comment discerner le vrai du faux ? Comment lutter contre le «complotisme» et la désignation de boucs émissaires ? Quelles stratégies adopter pour limiter l’influence des «trolls» et l’impact de la désinformation sur la vie publique ? Y a-t-il des solutions durables ?» Des interrogations, entres autres, auxquelles tentera de répondre cette table ronde, qui s’interrogera notamment sur le rôle de l’éducation des jeunes au numérique et sur la mission des journalistes.

Le programme prévoit aussi l’organisation de trois autres tables rondes autour des thèmes «Comment se préparer à l’économie du futur ?», «Où en est la condition des femmes aujourd’hui ?» et «Quel dialogue interreligieux aujourd’hui?».