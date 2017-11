Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration organisera, en partenariat avec l’Association des barreaux d’avocats du Maroc (ABAM), le 2ème Forum des avocats MRE, et ce les 24 et 25 courant à Agadir.

Ce Forum sera l’occasion pour les participants de débattre de plusieurs sujets relatifs à l’accompagnement juridique des catégories précaires des Marocains du monde (personnes âgées, détenus et mineurs non accompagnés), aux mécanismes de coordination entre l’ABAM et le réseau des avocats MRE et aux défis à relever par la profession d’avocat dans un monde de plus en plus mondialisé.