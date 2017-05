Fortunes diverses pour les clubs de la division Excellence de basketball

A deux journées de la clôture de la saison régulière, le championnat national de la division d'excellence de basketball a poursuivi son bonhomme de chemin pour le compte de la neuvième journée retour. L'Association Sportive de Salé (ASS), leader incontestable du concours, s'est imposée dans la salle Fathallah Bouazzaoui à Salé face au MAS de Fès sur le score de 81/69, confortant ainsi sa position en tête du classement.

Suite à ce succès, le 19ème depuis le début de la saison, les Slaouis, champions sortants, sont aux commandes avec un total de 34 points, talonné de très près par Chabab Rif d’Al Hoceima (33 points), auteur lui aussi d'une belle victoire at-home aux dépens du FUS de Rabat (77/64). Le même exploit est à mettre à l'actif du WAC vainqueur avec l'art et la manière du KAC de Kénitra sur le score de 88/63. Dans le Centre des FAR, l'ASFAR, menée par son distributeur Mustapha Khalfi, a infligé une cuisante défaite à la RSB sur la marque sans appel de 102/62. Pour ce qui est du dernier match de cette manche programmé à Tanger, l'IRT a pris le dessus devant son nombreux public sur le Kawkab de Marrakech, scellant le sort de cette confrontation sur le score de 77/63.

Le championnat de basketball se poursuivra aujourd’hui pour le compte de la dixième et avant-dernière journée avec des matchs qui s’annoncent à la portée des gros bras, sachant que le WAC sera au repos.

A l’ordre du jour, l’Association sportive de Salé cherchera à confirmer son statut de leader en donnant la réplique à son homologue IRAN de Nador. Les autres parties ne manqueront point d’attrait avec MAS-FUS, RSB-IRT, KACM-CRA et KAC-ASFAR.

Il convient de signaler en dernier lieu les agissements antisportifs des présidents du MAS et du CRA lors de la rencontre qui a mis aux prises ces deux formations mercredi dernier dans la salle 11 Janvier à Fès. Cette affaire, portant un sacré coup à l’image de la discipline, s'est achevée par une plainte déposée au commissariat pour coups et blessures de la part du président du MAS contre son homologue du CRA.