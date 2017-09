Fortunes diverses pour les clubs de l’Elite en Coupe du Trône

La Jeunesse Sportive de Kasbat Tadla, le Hassania d’Agadir, le Chabab Rif d’Al Hoceima, sans omettre l’AS FAR ont pris une sérieuse option pour la qualification au tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, au titre de la saison sportive 2016-2017.

Pour les trois premiers clubs cités, ils sont en droit de se targuer le leurs bonnes opérations après s’être imposés à l’extérieur. Et ce sont les Tadlaouis, relégués en seconde division, qui ont frappé fort, s’offrant le Tihad de Casablanca sur le large score de 4 à 0, au moment où les Rifains ont eu raison de l’Association Sportive de Salé (2-0). Quant aux Gadiris, qui entretiennent l’espoir légitime d’aller le plus loin possible dans cette épreuve qui fait défaut à leur palmarès, ils ont disposé de l’équipe de Chabab Atlas Khénifra, pliant les débats de cette confrontation sur le court score d’un but à zéro.

Le carton de ce tour est à mettre à l’actif de l’AS FAR qui n’a pas fait trop dans le détail, s’offrant la formation de la division des Amateurs de Chabab Riad Salmi par 4 à 0.

Le derby régional entre le Rapid Club d’Oued Zem et l’Olympique de Khouribga, qui a eu pour cadre le stade municipal de Tadla, a tourné à l’avantage du nouveau promu (1-0), résultat qui confirme d’ailleurs sa bonne entame de saison après avoir obligé l’AS FAR dans ses bases au partage des points à l’issue de la journée inaugurale du championnat.

Le match au sommet entre le Difaâ Hassani d’El Jadida et l’Ittihad de Tanger s’est soldé sur un nul blanc, ce qui augure d’une seconde manche des plus disputées et où l’avantage du terrain ne plaiderait pas outre mesure en faveur des protégés de Badou Zaki.

Il y a lieu de rappeler que ces huitièmes de finale aller, dont le retour est programmé les 19 et 20 courant, ont été amputés de deux rencontres, à savoir Raja-FUS et WAC-RSB. Un report justifié par l’engagement en cette fin de semaine du Wydad et du Fath en compétitions africaines. D’ailleurs, la seconde journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, prévue ce week-end, sera elle aussi au goût de l’inachevé après l’ajournement des matches FUS-DHJ et RCOZ-WAC.