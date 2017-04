Fortunes diverses pour Tommy Robredo et Nicolas Almagro

La première journée de la 33è édition du Grand Prix Hassan II de tennis disputée aux courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), a été marquée par la qualification au second tour de l’Espagnol Tommy Robredo, et l’élimination de son compatriote, Nicolas Almagro.

Tommy Robredo s’est défait de l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky en deux sets (6-4, 6-4) alors que Nicolas Almagro a été battu par le Macédonien Radu Albot en deux sets également, 7-6 (8/6), 6-3.

Pour sa part, l’Allemand Jan-Lennard Struff a battu le Japonais Taro Daniel en trois sets (4-6, 6-3, 6-1) alors que le Serbe Laslo Djere s’est défait du Slovaque Martin Klizan également en trois sets.

Les deux tennismen marocains, Amine Ahouda et Réda El Amrani devaient affronter hier sur le court central pour le compte du premier tour respectivement l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Federico Delbonis, vainqueur de la 32è édition.

En double, les Marocains Yassine Idmbarek et Mehdi Jdi devaient être opposés aux Argentins Guillermo Duran et Andres Molteni.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition, initiée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de tennis connaît la participation de joueurs de haut niveau, dont 21 occupant entre la 24ème et la 77ème positions au classement ATP.

Le vainqueur de ce tournoi en simple gagnera 250 points au classement mondial, contre 150 points pour le finaliste et 90 points pour les demi-finalistes.