Forte affluence autour du pavillon du Maroc au Salon de Cologne

La 34ème participation du Maroc, organisée par l'Établissement autonome de contrôle et coordination des exportations (EACCE), au Salon mondial de l’alimentation et de l’agroalimentaire « Anuga 2017 », se poursuit jusqu’au 11 octobre 2017 à Cologne en Allemagne.

Lors de l'ouverture du salon, plus de soixante-dix producteurs, exportateurs et associations professionnelles, présents pour représenter le Maroc, ont mis en valeur et présenté la diversité et la qualité des produits marocains, dotés d’une renommée internationale, à travers une gamme de produits très diversifiée: huiles d’olive et d’argan, olives et câpres, couscous et pates, conserve de poisson, thé, jus, biscuiterie et chocolaterie, herbes aromatiques, sauces et condiments, fruits et légumes surgelés, poisson surgelé, etc.

Selon Mehdi Larhrib, directeur de la promotion et du développement des exportations à l’EACCE, « l’objectif de notre présence à cet événement international est de consolider notre position sur le marché européen en particulier, et mondial en général».

Et d’ajouter : « Nous avons atteint des chiffres très importants à l’export cette année sur les produits agricoles et halieutiques puisque nous avons exporté pour une valeur supérieure à 47 milliards de dirhams et notre objectif, suite à la signature du contrat-programme entre le ministère et les professionnels, est d’atteindre un taux de croissance qui devrait se situer aux alentours de 15% d’augmentation au lieu des 7 ou 8% que nous atteignons aujourd’hui ».

Le pavillon Maroc, d’une superficie totale de 1.177m² et réparti sur trois espaces différents en fonction de la nature des produits (Fine Food, Frozen, et Organic), a enregistré lors des deux premiers jours du salon, les 7 et le 8 octobre 2017, la présence de nombreux visiteurs. Ces derniers ont pu découvrir la richesse et l’originalité de l’offre exportable marocaine.

Et pour mieux faire découvrir la diversité des produits nationaux, un cooking show a été organisé sur le pavillon marocain afin que les visiteurs internationaux puissent déguster des plats traditionnels, préparés par le célèbre Chef Khalil, tels que le tagine de poulpe gratinée aux mini-poivrons, câpres et pommes de terre confites, le tagine de boulettes de poisson épicé, le couscous aux légumes de saison et à l'huile d'olive marocaine, le tagine de bœuf aux dattes et noix, le méchoui d’agneau au safran de Taliouine, ou encore la pastilla au poulet sucrée salée aux amandes et le croustillant à la crème de verveine et graines de grenade.

S’agissant d’une véritable vitrine des produits alimentaires, le Maroc s’offre, à travers cette participation, une grande opportunité pour promouvoir les produits marocains, étant donné l’importance de ce salon pour le commerce international des produits alimentaires.