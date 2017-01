Formation par apprentissage dans le domaine de l’artisanat

Douze conventions de partenariat portant sur la formation par apprentissage de jeunes dans le domaine de l’artisanat ont été signées récemment à Rabat.

Fruit d’une coordination entre le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et le ministère de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du contrat-programme de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. Elles visent principalement la formation par apprentissage de jeunes dans les métiers de l’artisanat.

Selon le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ces conventions « émanent, également, du rôle important que joue ce type de formation et du grand succès assuré par les précédentes conventions signées dans le cadre de la promotion des métiers de l’artisanat. »

Dans un communiqué publié récemment, ce département assure que ces conventions garantiront une adéquation des objectifs du programme de formation par apprentissage avec le nouveau découpage territorial des Chambres d’artisanat.

Etalées sur cinq ans (2016-2021), « ces conventions concrétiseront le partenariat entre les deux ministères et les Chambres d’artisanat et viseront la formation de 65.370 apprentis à l’horizon 2021, répartis sur les centres disponibles dans les différentes régions du Royaume, et ce, pour une enveloppe budgétaire de 341 millions de dirhams », indique-t-on de même source.

Il est à souligner que suite aux Hautes Orientations Royales, ces conventions ont consacré l’importance de faire bénéficier les jeunes issus des pays africains de la formation par apprentissage, à travers un quota significatif. C’est ainsi que 3.270 jeunes Africains seront formés durant la période 2016-2021, pour une enveloppe budgétaire de 16 millions de dirhams.

Selon les termes de ces conventions, l’identification des objectifs annuels de formation et sa répartition selon les Chambres reposera essentiellement sur une méthodologie basée sur des objectifs de formation déclinés dans le contrat-programme de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 «secteur de l’artisanat» , sur la capacité d’accueil des centres de formation par apprentissage ainsi que sur le bilan des programmes inscrits dans les conventions signées auparavant au cours de la période 2009-2015.

A noter que neuf autres conventions ont été signées également avec des entreprises à cette même occasion dans l’objectif de créer des centres de formation par apprentissage intra-entreprises (CFA-IE) dans les secteurs du textile et d’habillement, du cuir, des travaux publics, de la joaillerie et de la fabrication des bijoux.

Soulignons que la cérémonie de signature, présidée par les ministres des deux départements, s’est déroulée en présence du président de la Fédération des Chambres, des présidents des Chambres de l’artisanat ainsi que des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et des Fédérations professionnelles. En plus des principaux responsables du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et du ministère de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.