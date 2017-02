Formation au profit du secteur du câblage automobile

Quelque 2.400 stagiaires bénéficieront d'une formation professionnelle dans le métier de câblage automobile à l'horizon 2020, soit 600 individus par an, et ce en vertu d'une convention signée entre la délé- gation régionale de la formation professionnelle à Tanger et l'entreprise SEBN-MA. Cet accord vise ainsi à mettre en œuvre la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 qui place l'entreprise au cœur de la structure de formation professionnelle, en tant qu'acteur et espace privilégié de formation, et ambitionne d'atteindre 50% des stagiaires en milieu professionnel et de maximiser l'insertion professionnelle par l'amélioration continue de la qualité de la formation à l'horizon 2020, a précisé un communiqué de la délégation régionale. Cette convention permettra également à l'entreprise SEBNMA de développer un nouveau mode de formation par apprentissage qui consacre 100% de la durée de la formation au sein de l'entreprise alors que la durée ré- servée aux cours théoriques ne dépasse pas 20%. Le nombre de centres de formation en milieu professionnel à Tanger est passé de 10 à 31 structures durant la période 2011- 2016, avec plus de 300 lauréats dans les métiers liés au secteur de textile et habillement, au cours des cinq dernières années, et plus de 6.700 diplômés dans l'industrie des composantes automobiles, a précisé la même source. L'entreprise SEBN-MA, créée en 2001, est un opérateur leader dans le domaine des composantes automobiles et un fournisseur principal pour plusieurs grands constructeurs automobiles au niveau mondial. Elle compte plus de 3.500 employés.