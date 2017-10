Forfait d’Ounajem pour la finale retour de la Ligue des champions

Coup dur pour le Wydad qui devra se passer des services de Mohamed Ounajem lors du match de la finale retour de la Ligue africaine des clubs champions prévu samedi prochain au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Il serait victime d’une fracture de fatigue, blessure qui l’a acculé à ne pas terminer le match contre Al Ahly disputé samedi dernier au stade Borj Al Arab au Caire. Du côté du staff médical du WAC, c’est encore le silence radio mais le forfait de Mohamed Ounajem a été relayé par quelques sites et rapporté également par Radio Mars qui a eu à ce propos la confirmation du docteur de l’équipe nationale, Abderrazak Hifti, qui a indiqué que ce genre de blessure nécessite entre six et douze semaines de convalescence. Autrement dit, ce n’est pas uniquement la finale de la Ligue des champions qu’Ounajem manquera mais aussi le match décisif de la sélection marocaine contre la Côte d’Ivoire, le 11 novembre prochain à Abidjan, pour le compte de l’ultime journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

Toutefois, Mohamed Ounajem, qui est rentré au Maroc sur fauteuil roulant, a indiqué dans son compte instagram que sa blessure n’est pas grave et qu’il sera opérationnel pour la seconde manche devant Al Ahly, en déclarant "bonjour à tous, je vais bien et je vais jouer le match retour inchaallah. Dima Wydad ".

En attendant la version officielle du WAC, les Rouge et Blanc devaient reprendre hier le chemin des entraînements en vue de peaufiner les réglages pour ce choc bien loin d’être gagné d’avance, en dépit du nul, un partout, forcé au match aller. Pour le coach du Wydad, Houcine Ammouta, ça reste «un résultat piège». Une déclaration qui doit inciter ses poulains à être sur leur garde et se dire qu’il faut se dépenser davantage pour décrocher le trophée le plus convoité par les clubs du continent.

Pour atteindre cet objectif, l’apport du public sera fortement recommandé et pour éviter toutes les misères endurées précédemment par les spectateurs, c’est la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) qui se chargera de l’organisation du match et de l’opération de vente des billets.

Bonne nouvelle donc pour le public wydadi qui avait vu de toutes les couleurs à l’occasion du match WAC-USMA. Un gâchis à ne pas répéter surtout lors de cette finale qui sera suivie par le gotha de la CAF à commencer par le président de l’instance, le Malgache Ahmad Ahmad, alors que d’aucuns parlent également de la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino. Une finale à réussir sur tous les plans, car il y va de l’image du Maroc qui abritera en janvier-février prochains les phases finales du CHAN, sans omettre qu’il est candidat pour l’organisation du Mondial 2026.