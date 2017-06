Fisc : Ronaldo dit avoir la conscience tranquille

Cristiano Ronaldo, accusé d'évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, a affirmé mercredi avoir la "conscience tranquille" face au risque de poursuites pour fraude qui pèse sur lui.

"Conscience tranquille, toujours", a lancé en souriant le quadruple Ballon d'or aux journalistes qui l'ont interrogé à la volée alors qu'il entrait dans le hall de l'aéroport de Lisbonne.

Avant de s'envoler vers la Russie pour disputer la Coupe de Confédérations avec l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s'étaient entraînés près de Lisbonne.

Le parquet de Madrid a annoncé mardi avoir déposé plainte contre le joueur pour quatre délits présumés contre le Trésor public, correspondant aux exercices fiscaux compris entre 2011 et 2014.

Le parquet estime que le Portugais "a profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image", commettant une fraude présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros.

Son club lui a apporté son soutien mercredi, se disant convaincu de la "totale innocence" du Portugais.

Dès mardi, l'avocat de Ronaldo avait déclaré que son client se sentait "lésé" par cette affaire. La société Gestifute, représentante du Portugais, a par ailleurs publié un communiqué réfutant l'existence d'un "régime fiscal frauduleux".

La plainte du parquet est fondée sur un rapport du Trésor public et s'inspire de la "jurisprudence Lionel Messi". L'attaquant argentin du FC Barcelone, grand rival sportif de Ronaldo, a été condamné en 2016 par la justice espagnole pour une fraude fiscale de 4,1 millions d'euros.