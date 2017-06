Fisc: Angel Di Maria accepte de payer pour éviter la prison

L'ailier argentin du Paris SG Angel Di Maria, ancien du Real Madrid (2010-2014), a conclu un accord avec le parquet espagnol concernant une fraude fiscale de 1,3 million d'euros, acceptant de payer pour éviter d'aller en prison, a-t-on appris mercredi.

Le parquet de Madrid et les représentants de Di Maria se sont mis d'accord pour que le joueur reconnaisse sa culpabilité pour deux délits commis en 2012 et 2013, qu'il verse environ 2 millions d'euros et qu'il reçoive une peine de 16 mois de prison qu'il ne devrait pas purger, peut-on lire dans un document du parquet que l'AFP s'est procuré.

Les peines inférieures à deux ans de prison ne sont habituellement pas exécutées en Espagne en l'absence d'antécédents judiciaires.

Cet accord entre les deux parties intervient en pleine offensive du fisc et de la justice dans le monde du football en Espagne, avec notamment la convocation le 31 juillet de l'attaquant portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo en vue d'une mise en examen.

Selon le parquet, Di Maria (29 ans) était accusé d'avoir cédé ses droits à l'image à une société basée au Panama. Ces droits ont ensuite été tranférés à une société implantée en Irlande, Multisports&Image Management Ltd.

L'Argentin, client comme Ronaldo du puissant agent portugais Jorge Mendes, a ainsi soustrait au fisc des revenus de 636.000 euros en 2012 et 662.000 euros en 2013, fait valoir le ministère public.

Hasard ou non, la société Multisports&Image Management est censée avoir exploité également les droits à l'image d'autres clients de Mendes comme Fabio Coentrao et Cristiano Ronaldo, selon le parquet de Madrid.

Angel Di Maria a versé de lui-même une régularisation de 1,4 million d'euros en février dernier. En outre, il a accepté de payer 382.000 euros d'amende pour le délit commis en 2012, et 397.000 pour 2013. Le mois dernier, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux du Paris Saint-Germain et chez Angel Di Maria dans le cadre d'une autre enquête, ouverte en France après les révélations en décembre sur les "Football Leaks", ces révélations de plusieurs médias européens sur l'évasion fiscale dans le football.

Ronaldo est pour sa part inquiété pour une fraude présumée de 14,7 millions d'euros. Le quadruple Ballon d'Or est soupçonné d'avoir "profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc des revenus générés en Espagne par les droits à l'image" entre 2011 et 2014, selon le parquet.

Quant à Jorge Mendes, il doit être entendu le 27 juin par la justice espagnole dans une affaire similaire, une enquête pour fraude fiscale présumée visant l'attaquant colombien de Monaco Radamel Falcao.