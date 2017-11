Finale aller de la Coupe de la CAF : Courte victoire du TP Mazembe

Le TP Mazembe, tenant du titre, n’a pas encore conservé sa couronne. Chez eux, les hommes de Pamphile Mihayo ont pris un court avantage, sans garantir la reconduction de la victoire de l’an dernier. Une victoire par 2 buts à 1 n’est pas suffisante pour aborder sereinement la finale retour de la Coupe de la Confédération Total dans une petite semaine à Pretoria.

Les Sud-Africains ont tenu leur promesse. Avant leur départ pour Lubumbashi, l’entraîneur Eric Tinkler avait prévenu, «ce que nous voulons, disait-il, c’est marquer à l’extérieur ». Et c’est ce que SuperSport United a réussi. Mieux, il n’a pas hésité à présenter une équipe résolument offensive qui aurait pu ouvrir la marque dès la 12e minute si la barre transversale n’avait pas repoussé le ballon de l’attaquant Bradley Grobler. De toute évidence Matsatsantsa (surnom de l’équipe) ne s’était pas déplacé pour limiter les dégâts. Déterminés à vaincre, les Congolais prenaient l’avantage quelques minutes plus tard sur une frappe du pied gauche de leur attaquant malien Adama Traoré qui laissait le gardien Ronwen Wiliams impuissant (1-0, 18’). Après une première demie-heure très soutenue, le rythme ralentissait et c’est forts de cette courte avance que les « Corbeaux » regagnaient les vestiaires. Mais deux minutes après la reprise, SuperSport United égalisait par l’intermédiaire de son milieu de terrain Sipho Mbule, à la grande satisfaction de Tinkler (1-1, 47’). Les Congolais allaient reprendre l’avantage sur un tir de leur milieu ghanéen, Daniel Adjei, dont le ballon bénéficiait d’un rebond sur la surface synthétique pour tromper une deuxième fois Williams (2-1, 67’). Les hommes de Mihayo essaieront en vain de marquer un troisième but qui les aurait rapprochés du trophée. Ils auraient pu dans les dernières minutes obtenir un penalty, mais l’arbitre en décida autrement.

Le TP Mazembe a obtenu un meilleur résultat que lors de la première rencontre des deux équipes le 4 juin dernier sur cette même pelouse (2-2). Verdict samedi 25 janvier à Pretoria.