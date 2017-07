Fin de grève à Centrale Danone

Centrale Danone et la Commission Intersyndicale annoncent la signature d’un protocole d’accord mettant fin au mouvement de grève qu’a connu l’entreprise.

Les mouvements sociaux avaient démarré suite à des désaccords sur l’implémentation du projet « Tarik » qui s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique ambitieux à l’horizon 2020, visant à accélérer la dynamique de la catégorie des produits laitiers et la croissance de l’entreprise.

Ce projet a pour objectif de doter Centrale Danone du meilleur système de distribution du pays, avec une professionnalisation des équipes, un renforcement des compétences commerciales et une meilleure efficacité opérationnelle. Les quelques sites grévistes ont tous repris à ce jour une activité normale assurant le bon fonctionnement des opérations commerciales et l’approvisionnement de tous les points de vente à l’échelle nationale.

Didier Lamblin, président directeur général de Centrale Danone, s’est félicité de l’esprit de responsabilité, de transparence et de respect mutuel qui a marqué le dialogue social avec les partenaires sociaux et réaffirme son engagement à mener ce projet de manière responsable et équitable, dans le respect de ses collaborateurs, en étroite concertation avec ses partenaires sociaux et en accord avec les principes du Groupe Danone.

Centrale Danone, première entreprise de produits de consommation du Maroc, leader de son marché est un acteur engagé dans le développement de son écosystème, notamment de l'amont laitier en accompagnant quotidiennement 120.000 éleveurs dans le cadre du projet Hlib Biladi.