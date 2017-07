Festival de Fès de la culture soufie La route du soufisme du Maroc à l’Inde

Le Festival de Fès de la culture soufie s’apprête à renouer avec le succès de ses précédentes éditions. Cette année, le rendez-vous phare du soufisme dans toutes ses splendeurs soufflera sa dixième bougie du 14 au 21 octobre prochain autour du thème «Le soufisme à la rencontre des sagesses du monde: la route du soufisme du Maroc vers l’Inde». Au programme de cette édition, des lectures poétiques, rencontres, tables rondes, soirées de musique avec des créations originales et inédites conçues spécialement pour le Festival.

Faire connaître le patrimoine littéraire, intellectuel, artistique et spirituel de la culture soufie universelle à travers les siècles. Telle est l’ambition du Festival de Fès de la culture soufie depuis sa fondation il y a dix ans. Cette année, l’évènement célèbre la première décennie de son existence avec un programme qui mettra en lumière la richesse et l’immensité des traditions culturelles et artistiques soufies du monde entier. Parmi les moments forts de ce programme, on retient notamment la création originale en hommage à Al Shustari qui ouvrira le bal le samedi 14 octobre. Il s’agit de «Souffle de l’amour divin, du Maroc vers l’Inde» avec le chef d’orchestre et musicologue, maître Omar Mtioui de Tanger. On notera également la création réservée à la clôture de cet événement le samedi 21 octobre avec la participation des grandes voix de Samaa du Maroc. «Le patrimoine culturel, artistique et spirituel du soufisme est d’une richesse et d’une profondeur qui s’enracinent dans les siècles d’histoire et constituent de fait la trame vivante, et sans cesse renouvelée, de la civilisation de l’islam. Cette dernière a pris plusieurs colorations en épousant différents «terroirs» culturels ainsi que dans ses rencontres avec d’autres religions et spiritualités. Cette même trame culturelle et spirituelle du soufisme fut sans doute au cœur de cette symbiose particulière entre les trois traditions abrahamiques, qui fut celle de l’Andalousie pendant près de huit siècles et dont le Maghreb, et le Maroc en particulier, ont reçu grandement l’héritage», explique à ce propos Faouzi Skali, président du Festival. A travers cette dixième édition, il sera question aussi de confirmer la bonne santé de cet évènement, considéré aujourd’hui comme l’un des rendez-vous incontournables dédiés au soufisme dans toute sa splendeur. Tous les ingrédients d’un évènement réussi sont bien là: une bonne organisation, un programme artistique éclectique et des débats passionnants. Mieux encore, l’année dernière, fort du succès de sa neuvième édition, le Festival de Fès de la culture soufie s’est invité à Berlin pour trois jours de fête et de grands moments de partage, de dialogue et de tolérance au Musée Pergamon du 12 au 14 août 2016. De quoi favoriser ce chemin de sagesse dont le but, selon le président du Festival, est de créer des liens de paix et d’amitié, mais aussi de créativité, entre cultures, pensées et religions. Pour toutes ces raisons, la dixième édition se veut celle de toutes les promesses, mais surtout de tous les défis. Et puisqu’il s’agit d’un voyage dans le temps et l’espace, du Maroc vers l’Inde, en chacune de ces étapes, cette culture du soufisme favorisera des rencontres autour d’œuvres littéraires, poétiques, artistiques, philosophiques. C’est à ce voyage qui est à la fois géographique, culturel et symbolique que nous invite, en son dixième anniversaire, le Festival de Fès de la culture soufie», conclut Faouzi Skali.