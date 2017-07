Fès vibre au rythme du Malhoun

La 15ème édition du Festival de l'art du Malhoun s'est ouverte vendredi soir sur la scène du mythique jardin Jnane Sbil à Fès et prendra fin le 29 courant.

Placée sous le thème «Pour la préservation de notre patrimoine artistique», cette manifestation permettra au public d’admirer les belles prestations et la virtuosité incontestable des grands orchestres nationaux du Tarab Malhoun et de communiquer avec eux.

Pour le directeur de ce festival, Hassan Mouhib, l’actuel rendez-vous verra la participation de chioukhs, de musiciens et de mounchidine provenant de Fès et des autres régions du Maroc réputées être les principales pourvoyeuses de ce genre musical, telles que Meknès, Tétouan, Erfoud ou Marrakech.

Il sera également marqué par l’organisation d’une rencontre dédiée à la conservation de ce patrimoine culturel et animée par des experts et chercheurs réputés.

Le Festival de l'art du Malhoun de Fès, a-t-il poursuivi, fait partie, aux côtés du Festival des musiques sacrées du monde et de ceux du Madih et du Samaâ, de la musique andalouse, de la culture soufie et de la culture amazighe, des événements artistiques marquants organisés dans la capitale spirituelle du Royaume dans l’objectif de préserver le patrimoine culturel et artistique aussi bien local que national.

Organisée par la commune urbaine de la ville de Fès, cette manifestation culturelle vise à perpétuer et à mettre en valeur ce patrimoine culturel immatériel et à favoriser son rayonnement.