Fès célèbre son histoire en grande pompe

La ville de Fès, première capitale du Maroc, s’apprête à célébrer en grande pompe son illustre histoire, riche de son patrimoine, de savoir-faire ancestral, de ses arts traditionnels et de ses monuments. Fondée le 4 janvier 808 par les Idrissides, cette cité impériale qui commémore mercredi sa journée annuelle, ne cesse d’œuvre pour consolider son développement socioéconomique, culturel et urbanistique. La capitale spirituelle dont l'histoire authentique est toujours rayonnante et vivante, entend, comme à l’accoutumée, pérenniser son histoire glorieuse et son message civilisationnel qui a longtemps rayonné à travers les temps et les espaces. Approché par la MAP, le président du "Forum marocain des initiatives environnementales", Abdelhai Rais, a souligné que l’institution de la journée annuelle de Fès vise à mettre en œuvre les initiatives de développement pour parer aux dysfonctionnements, pallier les déséquilibres constatés et consolider les projets réalisés. La célébration de cette manifestation depuis 2011 est devenue un rendez-vous annuel auquel prendront part les institutions et les établissements pour faire l’état des lieux de la ville dans les divers secteurs avec l'objectif d’élaborer une stratégie axée sur la réalisation d’un développement durable, d’un cadre de vie meilleur et un avenir radieux, a-t-il ajouté. Mettant l’accent sur certaines réalisations au niveau de la ville, M. Rais a fait savoir que la cité idrisside pâtit actuellement de nombreux problèmes dont l’urbanisation galopante, la gestion des déchets, le transport urbain, l’occupation du domaine public, l’absence d’infrastructures sanitaires, le manque d’espaces de divertissement, outre les contraintes de l'encombrement de la circulation. Classée depuis 1981 patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, Fès tend à renouer avec son passé prestigieux et à mettre en valeur son patrimoine ancestral, ses monuments historiques, ses borjs et ses murailles.