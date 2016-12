Fernando Santos décroche le gros lot

L’entraîneur de la Seleçao et vainqueur de l’Euro 2016 Fernando Santos a été élu sélectionneur de l’année, selon le classement de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Fernando Santos a devancé le sélectionneur de l’Islande Lars Lagerback et celui de l’Allemagne Joachim Löw, d’après le classement des meilleurs entraîneurs et sélectionneurs, révélé mardi.

Pour ce qui est des entraîneurs, la Liga domine avec deux représentants sur le podium. Diego Simeone succède au palmarès à Luis Enrique et devance Zinédine Zidane (2e). Contrairement au Français, l'Argentin n'a pourtant remporté aucun trophée cette année.

L’Italien Claudio Ranieri, entraîneur du club anglais de Leicester, complète le podium. Pep Guardiola (Manchester city) est quatrième, devant Unaï Emery (PSG).