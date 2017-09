“Félicité” d'Alain Gomis, le combat d'une mère pour la survie de son fils unique

Le film "Félicité" d’Alain Gomis, projeté mercredi soir dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK) (9-16 septembre), est une illustration du combat mené par une mère pour la survie de son fils unique, grièvement blessé dans un accident.

Ce long métrage de 120 minutes relate l’histoire de Félicité, chanteuse dans un bar à Kinshasa (RDC) qui vit seule avec Samo, son fils. Celui-ci sera admis à l’hôpital suite à un accident de moto, un événement qui va bouleverser la vie de la femme droite et fière qu'est Félicité. Appelée à rassembler une somme d’argent considérable pour couvrir les frais de l'opération de son fils qui risque l'amputation de sa jambe, Félicité se lance dans une course contre la montre qui révèle la cruauté de la vie et la lâcheté des personnes de son entourage même le plus proche.

Cette épreuve atteint le summum lorsque l'ex-mari de Félicité refuse d’aider son propre fils souffrant. La mère ne baisse pourtant pas les bras, défiant tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Son histoire est celle de plusieurs femmes qui se battent chaque jour et sacrifient leur vie pour leurs enfants.

Né en 1972 à Paris, Alain Gomis est un réalisateur franco-sénégalais. Il obtient une maîtrise de cinéma à Paris I Sorbonne. Il a tourné plusieurs courts métrages, dont "Tourbillons" (1999) et "Petite lumière" (2003). "L’Afrance" (2006) a été son premier long-métrage.