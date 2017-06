Fédérer les atouts des acteurs économiques de la région pour une croissance inclusive

La ville de Marrakech a abrité récemment le lancement de la première édition de «Generescence business connexion», un programme dont la vocation est de mettre en relation les entreprises régionales entre elles pour générer du business au niveau local.

Articulée autour d’une tournée nationale sur six étapes, l’initiative a pour objectifs aussi de renforcer la proximité de celles-ci avec les différents réseaux et structures d’accompagnement entrepreneuriaux, financiers et à l’export.

Lancée à l’initiative du cabinet de conseil Generescence, la première édition a été placée sous le thème des «Entreprises régionales: performance, accès au financement et export». Un choix qui n’a rien de fortuit dans ce sens qu’«elle répond aux interrogations et attentes des acteurs économiques des régions et permet également aux réseaux de renforcer leur proximité et leur action au-delà des grandes villes», a-t-on expliqué.

Organisé en collaboration avec l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), la CGEM Marrakech-Safi, l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), Afineety et Infomediaire, le montage de ce programme a été dicté par une réalité bien connue des opérateurs économiques. C’est que l’accès au financement et aux marchés reste pour bien des entrepreneurs un chemin de croix.

En effet, «beaucoup de projets d’entreprise sont condamnés à l’échec dès l’étape embryonnaire. Soit ils sont mal encadrés, en conséquence peu convaincants pour accéder au financement, soit sans stratégie de marché, ou mal informés des opportunités de financement et de marchés qui peuvent s’offrir à eux», ont relevé les organisateurs. Et de soutenir que les échanges entre opérateurs aideraient à remédier à ces problématiques ou du moins à les solutionner en partie, entre autres.

A noter que le nouveau programme s’articule sur chacune des six étapes autour d’un panel central sur les problématiques de performance, financement et export, ainsi que d’un speed dating, business networking et B2B.

Ce qui permet aux acteurs économiques régionaux de rencontrer des conseillers des réseaux d’accompagnement en entrepreneuriat, financement et export; de rencontrer des fournisseurs, clients potentiels et partenaires d’affaires; et de renforcer leur carnet d’adresses, d’affaires et réseaux.

Bien plus que cela, ce programme permet aussi aux réseaux d’accompagnement et banques de renforcer leur proximité avec les entrepreneurs et acteurs économiques. A travers notamment une concertation constante, un retour d’expériences, des échanges sur des problématiques diverses et variées…pour un meilleur ajustement des programmes. En plus de mettre en lumière les différents programmes d’accompagnement en entrepreneuriat, en financement de projets, de développement de croissance et en internationalisation (export).«L’objectif étant de contribuer à fédérer, aider à réussir les bonnes combinaisons pour garantir la viabilité, l’efficacité et la performance des projets entrepreneuriaux, tant au niveau national et qu’international», indique-t-on dans un communiqué.

Selon le planning de la caravane, Casablanca-Settat accueillera l’étape suivante, le 15 juillet prochain. Suivront Fès-Boulemane (29 juillet 2017), L’Oriental – Oujda (12 août 2017), Agadir (26 août 2017) et Tanger-Tétouan (09 septembre2017).