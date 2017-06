Favoriser un business pérenne grâce à la transformation digitale

Le 8ème opus des BigBoss qui a clôturé ses travaux dimanche, à Marrakech, a connu un franc succès selon près de 600 participants, a relevé dimanche, l’initiateur du format français "Les BigBoss, Hervé Bloch.

"Quelque 600 participants ont confirmé qu’il s’agit d’une édition réussie. C’est la première fois qu’on sort de l’Europe pour franchir un autre continent qui est l’Afrique. Ainsi, nous avons essayé en trois jours de jouir des deux ADN de Marrakech à savoir la modernité et le patrimoine", a relevé, Hervé Bloch, dans une déclaration à la MAP à l’issue de la clôture des "BigBoss Summer Edition juin" qui s’est tenue du 9 au 11 juin au niveau de la cité ocre.

Il a aussi noté que lors de cette édition, les BigBoss ont tous confirmé que leurs planning de rendez-vous comprenaient beaucoup de sujets d’intérêt. Ce qui est bien logique, vu que "l’algorithme prend en considération le desiderata des BigBoss".

"Cette édition a été distinguée par la participation pour une première fois d’une délégation marocaine composée de grands acteurs qui évoluent et agissent au Maroc ainsi qu'en l’Afrique", a-t-il souligné, ajoutant que la délégation marocaine a été ravie de se confronter à la maturité et aux innovations françaises, tout en découvrant les pépites de la french-tech.

L’initiateur de ce format français dédié au business digital a de même noté que l’évènement pourrait prévoir la participation de délégations étrangères lors des prochaines éditions.

Fondé en 2011 par Hervé Bloch, le format "Les BigBoss" comprend deux évènements chaque année (Les BigBoss Summer Edition juin et les BigBoss font du ski en décembre).

Ces opus réunissent tout l’écosystème du digital, de l’e-commerce, le e-retail et le e-tourisme sur un week-end fondé sur le networking d’influence, le business et la fête. Evoluant dans le numérique depuis 17 ans, Hervé Bloch est un "power networker", comptant plus de 14.000 contacts directs sur Linkedln dans l’écosystème digital.

Pour participer à l'événement, il faut être directeur (CEO, CMO ou CDO) d'une société qui propose de la vente en ligne ou est en pleine transformation et accélération digitale avec un budget online minimum d'1 million d’euros. Pour les entreprises marocaines, BigBoss cibles ont été choisis parmi les sociétés marocaines et des multinationales basées au Royaume les plus performantes.