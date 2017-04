“Fast and Furious 8” domine toujours le box-office

Le huitième volet de la célèbre saga "Fast & Furious" a conservé la tête du box-office nord-américain pour la deuxième semaine après avoir réalisé la meilleure entrée historique sur les écrans mondiaux le week-end dernier, selon des estimations provisoires publiées dimanche. Le film de Felix Gary Grayde avec Vin Diesel, Dwayne Johnson et Michelle Rodriguez, a ainsi engrangé 38,6 millions de dollars ce week-end dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada et 163,5 millions depuis sa sortie. A l'international, cette superproduction au budget estimé à 250 millions de dollars, avait rapporté le montant record de 433,2 millions en trois jours la semaine dernière, bien plus que "Jurassic World" (2015), qui détenait le titre de la meilleure sortie hors Amérique du Nord.

La saga prévoit deux autres épisodes en 2019 et en 2021. Le film d'animation "Baby Boss", du studio Dreamworks, s'est maintenu au deuxième rang pour sa quatrième semaine, récoltant 12,7 millions de dollars et 136,9 millions au total. "La Belle et la Bête", remake filmé du classique de Disney avec Emma Watson, reste à la troisième place avec des ventes de billets de 9,9 millions de dollars sur trois jours et 471 millions de dollars sur ses six semaines de projection.

La nouveauté "Nés en Chine", un film documentaire et d'aventure réalisé par Chuan Lu avec John Krasinski et Zhou Xun, prend la quatrième place, gagnant 5,1 millions de dollars. Le film raconte les destins de trois familles d'animaux qui s'entrecroisent sur les terres sauvages de la Chine: le Panda majestueux, l'astucieux Singe Doré et l'insaisissable Panthère des Neiges. Les papys de "Braquage à l'ancienne" - Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin - arrivent en cinquième position, avec 5 millions. Les aventures des retraités ruinés ont engendré 31,7 millions sur trois semaines.