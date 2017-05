“Fast and Furious 8” conserve la tête du box-office

Le huitième volet de la saga "Fast & Furious" conserve la tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine de rang, selon les estimations provisoires publiées dimanche par la société Exhibitor. Le film de Felix Gary Grayde avec Vin Diesel, Dwayne Johnson et Michelle Rodriguez, a généré 19,4 millions de dollars ce week-end dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, pour un total faramineux de 192,7 millions depuis sa sortie. A l'international, cette superproduction au budget estimé à 250 millions de dollars, avait rapporté le montant record de 433,2 millions en trois jours lors de sa sortie, bien plus que "Jurassic World" (2015), qui détenait le titre de la meilleure sortie hors Amérique du Nord. Deux nouveautés complètent le podium. "How to be a latin lover", comédie réalisée par Ken Marino avec notamment Eugenio Derbez et Kristen Bell à l'affiche, est deuxième avec 12 millions.

Suivie par "Baahubali 2: la conclusion", film d'action et dramatique indien sur un jeune villageois qui découvre son ascendance royale et affronte le méchant de l'histoire et avide de pouvoir, Bhalladeva. Le film récolte 10,1 millions pour sa sortie. Encore une nouveauté en quatrième position, avec "The Circle", thriller de James Ponsoldt qui se déroule aux Etats-Unis dans un futur proche. Mae Holland (Emma Watson) est engagée dans le plus puissant groupe technologique du monde et est invitée par Eamon Bailey (Tom Hanks) à participer à une expérience révolutionnaire, mais pas sans risque. Le long métrage amasse 9,3 millions. Repoussé par ces nouveaux films, "Baby Boss" recule de trois places et descend au cinquième rang pour autant de semaines sur les écrans. Le film d'animation du studio Dreamworks prend 9 millions (148,4 millions au total).