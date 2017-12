Farih et Kanoun remportent le GP national de triathlon

Le jeune triathlète Amine Farih a été sacré champion du Grand prix national de triathlon, au terme de l'ultime étape disputée dimanche à Dakhla dans le cadre du Triathlon international de la perle des provinces du Sud, alors que Karima Kanoun s’est imposée chez les dames.

Farih (Amal Inezgane) a terminé la saison en tête du classement avec un total de 71 points, devançant de trois points son coéquipier Nabil Kouzkouz, alors que Zakaria Hssiki 59 pts (ASS) occupe la troisième place. Chez les dames, la jeune Kanoun (Amal Inezgane) vice-championne d’Afrique cadette et victorieuse haut la main des cinq premières étapes (Mohammedia-Rabat-Larache-Nador-Essaouira) a eu le dernier mot en récoltant un total de 72 points, suivie de Lamyiae Cherkab (63 pts) et de Oumaima Rahmani (50 pts).

Au classement de l'étape, les noms sont restés les mêmes mais il y a eu un petit changement au niveau des positions. Kouzkouz (1er en 01h03min02) et Farih (01 :03.19) se sont échangés de place, alors que Hssiki (01 :04.35) est resté troisième.

Chez les dames, Kanoun (01:18.40) a terminé première, suivie de Rahmani (01:23.04) et Cherkab (01:29.10).

Cette compétition a été également marquée par une épreuve réservée au Special Olympics.

Dans les compétitions comptant pour le triathlon international de Dakhla disputé samedi, la victoire côté messieurs est revenue au triathlète allemand Gregor Payet, qui a concouru sous la bannière de la Fédération internationale de triathlon. Il a bouclé le parcours (750m natation, 20 km vélo et 5 km course à pied) en 59min 21sec, devançant de huit secondes le Néerlandais Marco Van Der Stel (59.29), alors que la troisième position a été décrochée par l’Allemand Linus Stimmel (59.42).

Chez les dames, la Sud-Africaine Gillian Sanders, championne d’Afrique en titre, a eu le dernier mot et a honoré son statut de grande favorite.

Auteure de 18 podiums et 12 titres et d'une 29ème place aux Mondiaux de Rotterdam, Sanders s’est adjugé ce titre en 01h 07min 02sec.

Elle a devancé la Tchèque Petra Kurichova (01h 07:06) et la Britannique Hannah Howitt (01h 08:23), alors que la quatrième position était revenue à une autre Britannique, Zoe Thomas (01h 09:22).