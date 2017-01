Faire de l'exercice le week-end réduit les risques pour la santé

Même les personnes qui ne font de l'exercice que le week-end réduisent leur risque de mourir de maladies cardiovasculaire ou de cancer à un âge précoce, suggère une étude publiée lundi.

Les chercheurs relèvent cependant que ces résultats ne pourront peut-être pas être généralisés à l'ensemble de la population car 90% des participants étaient blancs.

Par rapport aux participants à l'étude totalement inactifs, ceux qui font de l'exercice seulement le week-end réduisent leur risque de mortalité cardiovasculaire à un âge précoce de 41%.

Ce chiffre est identique pour les personnes faisant autant d'exercice, mais plus régulièrement durant la semaine.

Chez les personnes faisant moins des 150 minutes d'exercice minimum recommandées par semaine par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce risque est réduit de 37%, selon ces travaux publiés par le Journal of the American Medical Association (JAMA), Internal Medicine.

Le risque de décéder d'un cancer baisse de 18% chez les sportifs du dimanche qui font plus de 150 minutes d'activité physique, contre 21% chez ceux qui sont régulièrement actifs pendant la semaine. Il décline de 14% parmi ceux faisant de l'exercice seulement le week-end, mais pas le minimum requis, ont déterminé ces chercheurs qui ont étudié pendant 9 ans 64.000 personnes au Royaume-Uni.

L'âge moyen des participants, à 90% blancs et à 46% des hommes, était de près de 59 ans.

"Ces résultats sont très encourageants car être physiquement actif une ou deux fois par semaine est lié à un moindre risque de mortalité (précoce) même parmi les personnes dont le niveau d'activité est inférieur aux recommandations", relève Emmanuel Stamatakis, professeur à l'Université de Sydney, en Australie, et principal auteur de cette étude.Mais, ajoute-t-il, "pour obtenir des bienfaits optimum pour la santé, il vaut mieux faire plus d'exercice que ce qui est recommandé" par les autorités médicales.

L'OMS préconise au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ou 75 minutes d'exercice vigoureux pour réduire les risques de mortalité précoce de toutes causes.

Mais il n'y a pas de consensus parmi les experts sur la fréquence recommandée de ces activités, quotidiennes ou regroupées sur un ou deux jours.

Dans cette étude, 95% des personnes actives physiquement le week-end pratiquaient un sport et 31% faisaient de la marche à rythme modéré ou soutenu.