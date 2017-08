Face à un Onze égyptien remodelé, les locaux nationaux appelés à puiser dans leurs réserves

Le Onze national des locaux donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, à son homologue égyptien, et ce pour le compte du match retour des éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya.

L’équipe marocaine abordera cette rencontre alors qu’elle reste sur un match nul un partout ramené d’Alexandrie. Un résultat qui n’avantage pas outre mesure les Nationaux face à un adversaire qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances.

Le mieux placé que quiconque pour assimiler parfaitement cette donne n’est autre que le sélectionneur national, Jamal Sellami, qui a fait savoir lors d’une conférence de presse tenue mercredi que "le résultat de l’aller ne signifie pas grand-chose et que le match retour sera différent face à des Egyptiens expérimentés", rapporte la MAP. Et d’ajouter que "notre objectif est de nous qualifier face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre", et pour ce faire "on compte sur le public pour apporter un soutien moral aux joueurs (...) et pour une bonne entame du match".

Depuis son retour lundi d’Egypte, l’équipe nationale a regagné son camp de base en vue de peaufiner les réglages et d’être fin prête le jour J. Le moral du groupe est au beau fixe, d’autant plus que les éléments retenus affichent une bonne forme, à l’exception d’Ismaïl El Haddad qui avait contracté une blessure au match aller. D’après le médecin de l’EN, la blessure de l’international wydadi n’est pas grave et Jamal Sellami espère voir ledit joueur parmi le groupe ce vendredi.

L’optimisme mesuré est de mise chez l’ensemble des joueurs. C’est le cas du milieu de terrain Salaheddine Saïdi qui a souligné qu’ "il faut garder les pieds sur terre. La sélection égyptienne compte dans ses rangs de bons éléments qui ne baissent pas facilement les bras et qui sont capables de renverser la situation. Nous devons corriger nos erreurs avec le staff et rester concentrés en vue de décrocher la qualification".

Comme précité, la formation égyptienne, après avoir récupéré quelques joueurs aguerris absents au match aller, jouera son va-tout, d’après son sélectionneur, Hamada Sedki. Celui-ci a déclaré à la MAP que "le résultat du match aller était négatif. La sélection marocaine qui était mieux préparée physiquement et tactiquement a fait une belle prestation en dépit des nombreuses occasions ratées. Le match contre les Lions de l'Atlas sera difficile et nécessitera beaucoup de travail".

A l’instar des précédents face-à-face maroco-égyptiens, celui de ce soir ne devrait pas déroger à la règle. Les partenaires de Badr Boulhroud sont tenus, plus que jamais, à donner le meilleur d’eux-mêmes et à sortir un match correct. Il faudrait donc saisir les moindres opportunités et ne pas faire dans le ratage des occasions toutes faites comme ce fut le cas, au cours du premier acte dimanche dernier au stade d’Alexandrie.

Si l’EN parviendrait à décrocher son ticket pour le cinquième Championnat d’Afrique des nations Kenya 2018, ce serait la troisième participation marocaine aux phases finales du CHAN après celles en Afrique du Sud en 2014 et au Rwanda en 2016.