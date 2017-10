L'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé sur une longueur de 7 kilomètres et pour un investissement de 1,7 milliard de dirhams, lancée lundi par SM le Roi Mohammed VI, constitue un projet d’envergure qui aura un impact très important sur la fluidité de la circulation entre les deux villes jumelles.

Ce projet, devant être mis en service en juillet 2019, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des différents volets du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé "Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture".

Projet à forte valeur ajoutée économique et sociale, cette extension, qui intervient à la suite du succès énorme enregistré par le tramway de Rabat-Salé depuis son lancement le 18 mai 2011, vient répondre à la forte demande de mobilité entre les deux rives du Bouregreg.

Ce projet va desservir des quartiers denses en populations (près de 400.000 habitants), en l’occurrence le quartier Yaâcoub El Mansour à Rabat et les quartiers Moulay Ismaïl et Kariat Oulad Moussa à Salé. A Salé, l’extension de la ligne 2 se fera depuis le terminus actuel de l’avenue Hassan II et s’étendra sur un linéaire de 4,6 km jusqu’au nouvel hôpital de Salé (en cours de construction), en passant par l’avenue Zarbia, alors qu’à Rabat, l’extension (2,4 km) prendra ses débuts depuis le terminus actuel de l’Hôpital Moulay Youssef (quartier Akkari) pour longer l’avenue "Essalam" jusqu’au croisement avec l’avenue Al Kifah.

La mise en service de ce chantier contribuera au renforcement de la connectivité entre Rabat et Salé, l’amélioration des conditions de déplacements dans les quartiers desservis, les correspondances avec les autres moyens de transport, l’encouragement de l’utilisation des transports en commun, notamment de ceux respectueux de l’environnement, ainsi que le réaménagement de l’espace public le long du tracé.

Déjà, les deux lignes du tramway, totalisant 19,5 km et 31 stations, drainent actuellement près de 110.000 voyageurs par jour, après avoir participé à la création de 400 nouveaux emplois pérennes, et à une réduction des émissions de CO2 estimée à 10.000 tonnes par an.

Ces deux lignes, réalisées pour un investissement total de 3,5 MMDH, desservent les principaux pôles émetteurs et d’attraction d'activités dans l'agglomération (quartier universitaire, hôpitaux, administrations, centre des deux villes, principales gares routières et ferroviaires).

Il faut dire que le tramway fait partie de ces grands chantiers de transport, lancés par le Maroc et qui constituent des leviers de développement économique et social et concrétisent l’engagement du pays à moderniser ses infrastructures.

Fleuron des transports en commun au Maroc, le tramway, qui a conquis ses habitués et imprégné leurs styles de vie grâce à sa rapidité, son confort, sa ponctualité, sa fiabilité et son respect de l’environnement, a incontestablement réussi à hisser les villes de Rabat, Salé et Casablanca au rang des grandes métropoles mondiales.