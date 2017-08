Exposition au Guatemala d'œuvres de calligraphie arabe d’Abdelhamid Az-zubair

Une exposition d'une quarantaine d'œuvres de calligraphie arabe de l'artiste-peintre marocain Abdelhamid Az-zubair et d'une sélection d'articles et de pièces de l'artisanat marocain a été inaugurée, lundi, au musée Casa Antiguo Club Americano au centre-ville de la capitale guatémaltèque par l'ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri.

Cette manifestation culturelle, organisée par l'ambassade du Royaume dans le cadre de la XXème édition du prestigieux Festival du centre historique de la ville de Guatemala, s'assigne pour objectif de faire connaitre au public de ce pays d’Amérique centrale la richesse de l'art et de la culture du Maroc.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration de cette exposition, marquée par la présence notamment du président du Comité d'organisation du Festival du Centre historique, Ricardo Rodriguez, et d'éminentes personnalités du monde de l'art, de la littérature, des médias et des membres du corps diplomatique, M. Louajri a souligné que le Maroc est très honoré d'avoir été le premier pays arabe et africain à participer à ce prestigieux festival.

Pour l'ambassadeur du Royaume au Guatemala, cette exposition se veut une belle opportunité pour faire découvrir au public guatémaltèque les différentes facettes de la culture et de l'artisanat marocains et lui présenter à travers ces œuvres d'art une idée sur l'histoire du Maroc contemporain et l'art calligraphique.

Pour sa part, M. Rodriguez a fait part de sa reconnaissance de la participation de l'ambassade du Maroc à ce festival et pour avoir donné l'occasion au public guatémaltèque de découvrir "cette très belle facette de l'art marocain de la calligraphie et ces admirables œuvres d'art qui traduisent remarquablement la richesse et la beauté de l'expression artistique par la calligraphie".

L'exposition d'œuvres de calligraphie arabe de l'artiste-peintre Abdelhamid Az-zubair, de Larache, se poursuivra jusqu'au 19 août.