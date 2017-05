Explorer le potentiel de la croissance bleue au Maroc : Ouverture aujourd’hui du cinquième Forum de la mer d’El Jadida

Un nouveau moment de communion autour de la mer. C’est ce que promet l’équipe d’organisation du Forum de la mer dont l’engagement et la motivation n’ont visiblement pas faibli.

Poussés par le vent de l’échange et de la découverte, experts reconnus, institutionnels, acteurs économiques et associatifs, universitaires et nombreux étudiants se retrouveront de nouveau à El Jadida dans le cadre de ce rendez-vous international dédié au développement durable de la mer et du littoral dont la cinquième édition s’ouvre aujourd’hui, dans la capitale de Doukkala.

Une invitation à la découverte qui promet. En effet, pour cette nouvelle édition, placée sous le thème « La mer, notre richesse », les organisateurs ont concocté un programme riche et diversifié. L’objectif n’ayant pas changé, il est notamment question d’«amener les Marocains à mieux connaître la mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la mer », ont rappelé les organisateurs.

Pour cette cinquième édition, les organisateurs proposent, à l’instar des précédentes, des ateliers d’experts pour les professionnels, des conférences, du théâtre et des projections pour le grand public ainsi que des activités ludiques et sportives pour les plus jeunes.

Résolument tournés vers l’action et vers l’avenir, les ateliers rassemblerent de nombreux experts marocains et internationaux afin de mesurer la valeur de la mer et d’explorer le potentiel de l’économie bleue au Maroc, ont indiqué les organisateurs.

Pour leur part, « les conférences et activités du programme culturel grand public chercheront à inspirer, à faire rêver en évoquant les valeurs véhiculées par la mer et la richesse du patrimoine culturel et historique maritime », ont-ils souligné.

En détail, l’équipe du Forum a précisé que le programme culturel grand public investit le centre-ville d’El Jadida et prolonge les thèmes abordés durant les matinées mais avec une approche plus large et plus accessible.

De son côté, « le théâtre Afifi accueille des conférences, rencontres-débats, projections, concours étudiants, spectacles pour inspirer en évoquant les valeurs véhiculées par la mer», a-t-elle poursuivi.

« L’Archipel des enfants », une autre activité qui s’adresse en particulier à la jeunesse, s’installe de nouveau sur la plage pour proposer aux jeunes une multitude d’activités ludiques et éducatives pour connaître et aimer la mer.

Comme l’a maintes fois rappelé le Forum, 71% de la surface du globe est constituée d’eau, 50% de la population mondiale vit à moins de 50km des côtes alors que 75% des grandes villes sont situées sur les côtes. Par ailleurs, 90% des marchandises mondiales sont transportées par mer et 30% du pétrole et du gaz mondial provient de la mer.

A noter que la valeur du patrimoine océanique est estimée à 24.000 milliards de dollars. Un chiffre qui en dit long sur l’intérêt et la nécessité de préserver cette immense étendue bleue dont on ne connaît qu’une infime partie des trésors qu’elle renferme.

Il est à signaler que le Forum de la mer, qui devrait cette année drainer quelque 6.000 visiteurs, a reçu en mars dernier le Trophée Lalla Hasnaa littoral durable de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Ce prix consacre l’implication citoyenne en matière de développement durable, de protection du littoral et d’éducation pour des comportements socialement et écologiquement responsables.