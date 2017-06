Evolution favorable du secteur des phosphates et dérivés au premier trimestre

Au terme du premier trimestre 2017, la production de phosphate roche s’est accrue en volume de 7%, en glissement annuel, après une hausse de 6,6% au trimestre précédent et +10,2% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

S’agissant de la production des dérivés de phosphate, elle a augmenté de 35,3% à fin mars 2017, poursuivant la bonne tenue affichée au quatrième trimestre 2016 (+62,7%), après un recul de 1,2% à fin mars 2016, a indiqué la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

La production des engrais phosphatés a progressé de 47,8% après un repli de 5,4% une année auparavant et celle de l’acide phosphorique de 20,1% après +4,4%, a indiqué la même source.

A noter qu’en matière d’échanges avec l’extérieur, le volume des exportations de phosphate roche s’est renforcé, en variation annuelle, de 35,1% à fin avril 2017. Quant aux dérivés de phosphate, il a été relevé que leur volume exporté s’est consolidé de 24,4%, tiré par la hausse de celui des engrais naturels et chimiques de 33,9% et de celui de l’acide phosphorique de 8,4%.

Durant la même période, la valeur de ces ventes à l’étranger s’est accrue de 12,1% pour le phosphate roche et de 23,5% pour les engrais naturels et chimiques, quoique, leurs prix moyens à l’export aient maintenu une évolution négative sur cette période. Quant à l’acide phosphorique, sa valeur à l’export s’est repliée de 9,3% à fin avril 2017. A fin mai 2017, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP a progressé de 7,9%, en glissement annuel, pour atteindre plus de 17,4 milliards de dirhams.