Eve Jobs, la nouvelle star d’Instagram

Des vacances, des chevaux, des amis et un boyfriend. Voilà en quelques mots comment on pourrait résumer le contenu du compte Instagram d’Eve Jobs, la plus jeune fille de Steve Jobs et Laurene Powell. A 19 ans, l’orpheline du célèbre fondateur d’Apple fait le buzz sur Instagram, où son compte rassemble déjà 35.000 followers. On y découvre une jeune femme fan d’équitation, mais qui mène aussi la belle vie sur des yachts avec ses amis. En revanche, pas une photo en lien avec Apple, ni aucune photo de son père. La pudeur certainement.

Eve Jobs marche pourtant sur les pas de ses parents, puisqu’elle vient d’intégrer la prestigieuse université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley, non loin de Cupertino, le berceau d’Apple. Une brillante élève destinée à une belle carrière, comme le reste de sa fratrie. Son grand-frère, Reed, 29 ans, est étudiant en cancérologie. Une vocation née de la disparition de son père, il y a six ans, d’un cancer du pancréas. Quant à sa sœur, Erin, 25 ans, elle est étudiante en architecture.

Steve Jobs a aussi eu une fille, Lisa Nicole Brennan-Jobs, à l’âge de 23 ans avec Chrisann Brennan. Pendant de nombreuses années, Steve Jobs ne l’a pas reconnue, mais à l’adolescence, elle s’installe finalement chez son père, qui la reconnaît. En 1983, il nomme d’ailleurs un des premiers ordinateurs Apple Lisa.