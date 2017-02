Et de cinq pour le Cameroun

Des centaines de milliers de personnes sont sorties dimanche sous un soleil de plomb pour accueillir les "Etalons", de retour au Burkina Faso après leur médaille de bronze samedi à la CAN-2017 au Gabon.

Par groupes, sifflets et vuvuzelas à la bouche, ils étaient des centaines de milliers à s'être massés dès le lever du jour aux abords de l'aéroport international de Ouagadougou jusqu'à la place de la Nation, la plus grande de la capitale pour accueillir leurs héros.

Les agents de sécurité ont semblé débordés face aux milliers de supporters se bousculant derrière les barrières métalliques et cherchant la meilleure place pour voir l'équipe victorieuse.

Vêtus de tee-shirts verts, les joueurs, accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba et tout son gouvernement, sont ensuite montés sur un bus à impériale pour se rendre à la place de la Nation où les attendaient des supporters en liesse.

"Je suis fière des Etalons. Ils nous ont rendu heureux. Ils ont rehaussé le drapeau du Burkina. Plus personne ne va se moquer de nous en matière de football. Je meurs d'envie de les voir, de les toucher un à un si c'est possible", s'extasiait Raïssa Ouédraogo, une jeune fonctionnaire, vêtue d'un tee-shirt aux couleurs du pays.

Chef d'entreprise et dirigeant sportif, Ahmed Diallo s'est rendu à Libreville où il a suivi tout le parcours de l'équipe nationale du Burkina, "l'une des meilleures du tournoi" d'après lui.

"On ne vendait pas chère la peau des Etalons avant l'entame de la compétition. Aujourd'hui, il va falloir nous compter parmi les grandes nations du football africain et pour ça j'éprouve un sentiment de joie et de fierté", déclarait-il, son écharpe "Allez les Etalons" nouée au cou.

"Nous éprouvons un sentiment de joie pour le peuple burkinabé. C'est vrai qu'on est arrivé à la CAN avec des objectifs beaucoup plus modestes. On voulait montrer une bonne image du football burkinabé en s'extirpant du premier tour. Les quarts de finale dans nos objectifs de départ étaient un bonus pour nous mais au vu de la compétition, on s'est rendu compte qu'il y avait un bon coup à jouer", a indiqué le président de la Fédération burkinabée de football (FBF), le colonel Sita Sangaré.

"Nous avons une très bonne équipe, nous pensons pouvoir faire mieux dans les prochaines éditions", s'est félicité le dirigeant. Les Etalons ont également été reçus en début de soirée au palais présidentiel par le chef de l'Etat Roch Marc Christian Kaboré. Joueurs et encadrement technique ont été décorés de la médaille de "Chevaliers de l'ordre national", l'une des plus hautes distinctions au Burkina Faso.

"Valeureux Etalons, je voudrais au nom du peuple du Burkina Faso, au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des institutions vous féliciter pour la victoire que vous avez accomplie en ramenant la troisième place de la CAN-2017", a dit le président Kaboré

Le ministre des Sports, Tahirou Bangré s'est lui aussi réjoui de cette performance. "Pendant cette CAN, on a vu des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, de grandes nations de football qui ont été très tôt éliminées. Nous, nous avons été difficilement éliminés par une équipe égyptienne que nous avions les moyens de battre, donc on se sent satisfait du travail accompli, on peut être fier de notre médaille de bronze", s'est réjoui l'ancien international. Le Burkina Faso a battu le Ghana 1 à 0 samedi lors du match pour la 3e place de la Coupe d'Afrique disputé à Port-Gentil.